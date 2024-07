Proudi生肉糧 為您的毛孩提供最佳營養

此外,生肉糧會加入攪碎了的骨頭,是天然鈣質、磷質、葡萄糖胺、軟骨素、膠原蛋白和骨髓來源,有助寵物保持關節和骨頭健康。另當寵物吃生肉的時候,牠們需要用牙齒撕咬和咀嚼,對牙齒亦有益處。

不過,生肉糧也有一些潛在問題,其細菌含量可能相對較高,故儲存及處理程序十分重要,包括:須冷藏並保存於攝氏零下18度或以下,並於食用前放置在攝氏4至8度的雪櫃解凍。倘若主人真的忘記取出解凍,只需簡單將生肉糧放進密實袋並放進一碗暖水中解凍,即可食用。

此外,主人亦應選擇合適的生肉糧品牌,食物材料及成份十分重要,市面一般寵物級別的食品,有機會取自動物屍體或患病的動物,或加入對毛孩有害的防腐劑,如二氧化硫,會破壞牠們的紅血球,導致呼吸急促、貧血及血尿等,甚至死亡,所以主人在揀選時要仔細閱讀食物的標籤及成份,以確保毛孩的健康。

澳洲製造的Proudi生肉糧,採用100%人類食品級別材料及 0%添加,在澳洲食安監管下進行最低限度的加工,科學地調配出滿足毛孩營養需要的成分。Proudi 的創辦人Dennis相信「原材料的品質絕對影響動物健康。」(The quality of ingredients defines the health of the animal.) 這正正解釋了不能放進人類口裡的材料,都不會出現在Proudi裡的原因。