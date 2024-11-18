RAM拓展香港業務版圖，推出兩個證監會認可零售基金

香港 - 2024年11月18日 - 譽信集團(RAM)宣佈，旗下公眾開放式基金型公司（OFC）推出兩個獲香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）授權的零售基金。新基金分別為: 譽信香港政府債券基金和譽信收益基金。



由左至右: 柴立威先生 (RAM董事總經理), 吳國才先生 (投資推廣署助理署長), 劉凱旋女士(投資推廣署署長), Scott Wehl先生 (RAM創辦人暨執行主席), 廖芷芯女士 (RAM執行董事)

香港是亞洲最大的國際級資產管理樞紐，在香港推出新的零售基金標誌着RAM對香港持續投資的承諾。建立公眾OFC平台需要持有最高級別的金融牌照，而RAM是全港少數擁有此類牌照的國際公司。RAM為支持香港業務的擴展，已增聘人手加強其投資管理和銷售團隊，務求為本地投資者提供更全面的服務。



RAM創辦人暨執行主席Scott Wehl先生表示：「我們在香港已有十年歷史，並對未來前景充滿期望。這兩個新基金均由RAM屢獲殊榮的投資團隊管理，該團隊在信貸策略管理方面擁有深厚的專業知識，即使在波動的市場環境下，仍能實現穩定回報。」



Wehl先生補充説道，新基金應對全球投資者對香港固定收益產品不斷增長的需求，如RAM旗下的私人OFC平台所證，該平台在過去一年內已籌集了逾10億港元資金。此外，兩個新基金均符合香港新資本投資者入境計劃（新CIES）的投資要求。Wehl先生表示：「我們很高興看到新CIES投資者對我們基金反應非常熱烈，這些基金不僅具備月度派息的優勢，同時能保持資本的穩定，對注重收益的投資者極具吸引力。」



投資推廣署署長劉凱旋女士祝賀RAM在香港的業務擴張。她表示：我很高興看見RAM持續拓展香港業務，憑藉他們在投資信貸、房地產和私募股權市場的專業知識和經驗，豐富香港的投資產品，為全球投資者提供更多投資選擇。」



她續說：「新資本投資者入境計劃自今年三月推出以來，深受投資者歡迎，反應熱烈，為基金公司和資產管理公司提供了龐大機遇，拓展香港業務。」



關於兩個SFC認可的零售基金：

