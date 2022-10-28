ROG Phone 6 Batman Edition 經已抵港

ROG玩家共和國與華納兄弟消費品部隆重推出 ROG Phone 6 Batman Edition，擁有ROG Phone 6D極致效能，並披上與蝙蝠俠相呼應的型格外觀。ROG Phone 6 Batman Edition採用MediaTek 天璣9000+旗艦處理器及搭載LPDDR5X RAM大容量記憶體，加上高規格散熱系統和6000mAh超大電量為長時間遊戲提供保障，獨家AirTrigger 6三種感應模式，突破螢幕限制，為玩家帶來更多操作樂趣。ROG Phone 6 Batman Edition夜幕黑12GB/256GB，建議零售價HK$9,398；即日起於ASUS Store、ROG Pro Shop、APiTA、1O1O、csl、豐澤、澳門電訊及堅毅行(澳門)公開發售。

詳情：http://rog.asus.com

