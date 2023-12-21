Samsung「共創『您』想大自然」活動完滿結束 精選作品以3D海洋世界動畫 呈現中環娛樂行大型戶外屏幕 喚醒大眾對海洋保育的關注及保護

三星電子香港有限公司（Samsung）「共創『您』想大自然」召集全港市民畫出心目中的「您」想海洋。活動近日完滿結束，共收集近二百幅作品，當中部分優秀作品獲揀選製作成3D動畫，透過藝術及科技融合，將海洋世界立體呈現於中環鬧市之中，藉此喚醒人類對海洋保育的關注和保護。 海洋塑膠污染問題嚴重，對海洋生態構成重大威脅。Samsung藉着舉辦「共創『您』想大自然」活動，希望大眾通過繪畫理想海洋而明白到保護環境的重要。Samsung亦與本地四間環保組織合作，於品牌體驗商店舉辦繪畫工作坊，參加者在插畫導師的指導下繪畫出心目中的海洋世界。活動結束後Samsung利用科技將作品製作成3D動畫於中環街頭播放，冀將海洋保育的訊息傳遞至更多群眾，同時宣揚「改變從日常做起」的理念，呼籲大眾透過日常一小步實踐綠色生活，同心協力為美麗的海洋發聲。

「共創『您』想大自然」3D動畫即日起於Samsung中環娛樂行大型戶外屏幕播放。市民將欣賞到來自不同背景，不同年紀的參加者所畫出的美麗海洋；透過沉浸式大螢幕瞬間置身於海洋之中，看到鯨魚擺尾，從屏幕跳躍而出；亦看到一眾海洋生物於公園自由遨遊，在燦爛陽光下與城市中的行人進行種種奇妙互動。歡迎市民到場打卡並加入hashtag #改變從日常做起，於社交媒體分享愛護地球的生活小習慣。 以科技為保護環境作出努力 Samsung致力推動『可持續生活方式』（Everyday Sustainability）指透過把可持續發展加進產品設計及用戶體驗之中，讓我們產品的數以十億計用戶可一起共建更健康、更宜居的地球。Samsung亦於產品研發和處理廢棄產品等範疇作出努力，藉此減少對環境所帶來的負面影響，例如透過創新技術將舊漁網及其他廢棄物進行回收，變成產品零件，如在智能手機上採用回收塑膠、鋁及玻璃、使用環保包裝、實現智能手機充電器閒置時零耗電，以及在2025年前實現零堆填目標。同時研發創新產品降低對環境構成的污染，當中包括由團隊研發的 SolarCell 環保遙控器，除支援有線充電外，更可利用陽光和室內光線進行充電，減少使用難以分解的即棄電池。