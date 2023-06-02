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市場資訊
2023-06-02 07:30:00
日報

Samsung Seoul Chill官網禮遇賞 獨家送機票或酒店自助晚餐

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三星電子香港有限公司推出網上商店獨家優惠，顧客於即日630日期間，經香港Samsung網上商店 (https://shop.samsung.com/hk)單次消費滿指定金額，即可獲得Seoul Chill官網禮遇賞驚喜禮品。禮品包括港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café雙人自助晚餐，以及韓亞航空香港至首爾來回機票。Samsung更精選了多個人氣產品組合，讓顧客可以體驗Samsung產品強大效能的同時輕鬆獲取Seoul Chill官網禮遇賞。
詳情：bit.ly/424hfDn 

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