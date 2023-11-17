Say Yes To Breastfeeding嘉許禮2023 促成母乳餵哺：為職場家長創造改變

（左至右）香港特別行政區政府衞生署署理社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康) 何美蓮醫生、UNICEF HK委員藍章翔醫生、UNICEF HK主席陳晴女士、平等機會委員會主席朱敏健先生、及愛嬰醫院香港協會主席黃明沁醫生 ©UNICEF HK/2023

UNICEF HK主席陳晴女士在致辭中歡迎政府在新一份施政報告中提出成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，相信能夠進一步推動母乳友善環境。她又表示：「很高興看見越來越多企業成為母乳餵哺友善場所和工作間，更組織員工參與母乳餵哺相關培訓，減輕育兒壓力並促進父母正面育兒。」她提到UNICEF HK致力響應聯合國兒童基金會（UNICEF）的家庭友善政策倡議 (Family Friendly Policy)，令兒童得到全面的培育與發展，並讓企業、家庭和孩子都受益。

平等機會委員會主席朱敏健先生、香港特別行政區政府衞生署署理社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)何美蓮醫生、及愛嬰醫院香港協會主席黃明沁醫生在主禮嘉賓分享環節中提及到，企業可提供每個工作天30分鐘的有薪授乳時段，並完善相關歧視通報機制和政策，以支援在職婦女。

參與運動的企業和機構在嘉許禮上獲頒獎項和證書，以表彰他們對推廣母乳餵哺的貢獻。「Say Yes To Breastfeeding」運動於2015年由UNICEF HK展開，致力提升公眾對哺乳媽媽所需支援的認識。運動自推出以來得到社會各界踴躍支持，至今已成功接觸了超過7,000個企業會員，以及63,000多名專業界別人士的會員網絡。