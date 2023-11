Say Yes To Breastfeeding嘉許禮2023 促成母乳餵哺：為職場家長創造改變

聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)今日舉行「Say Yes To Breastfeeding嘉許禮2023」,表彰參與「Say Yes To Breastfeeding」運動,一直支持母乳餵哺的企業和機構。

UNICEF HK主席陳晴女士在致辭中歡迎政府在新一份施政報告中提出成立母乳庫及建立母乳捐贈機制,相信能夠進一步推動母乳友善環境。她又表示:「很高興看見越來越多企業成為母乳餵哺友善場所和工作間,更組織員工參與母乳餵哺相關培訓,減輕育兒壓力並促進父母正面育兒。」她提到UNICEF HK致力響應聯合國兒童基金會(UNICEF)的家庭友善政策倡議 (Family Friendly Policy),令兒童得到全面的培育與發展,並讓企業、家庭和孩子都受益。