Sennheiser推出MD 421 Kompakt麥克風，恰如其名，是經典全能麥克風MD 421和MD 421-II的緊湊版

任何應用場景，這款麥克風都能駕馭

MD 421 Kompakt

鼓用版MD 421 Kompakt配備了鼓夾，該鼓夾可以牢固地擰入重新設計的麥克風夾子中，為鼓類拾音提供了萬無一失的安全機制

韋德馬克，德國 - 2024年10月9日 -「MD 421是一款用途極為廣泛的麥克風。自1960年問世以來，它不僅是出色的錄音棚和人聲麥克風，還廣泛應用於廣播領域，許多名人都曾使用過這款麥克風。其後繼產品MD 421-II於1998年推出，是一款多用途的全能麥克風，如今廣泛應用於鼓、吉他音箱和管樂器，」現場音響和錄音棚經理Bertram Zimmermann表示，「它適合所有應用場景，能夠精確捕捉聲源，細節豐富，音質飽滿。」「MD 421 Kompakt不僅具有同樣卓越的聲音和高聲壓級處理能力，而且外形也十分小巧。」 MI產品類別營銷經理Jimmy Landry補充説。為了確保MD 421麥克風在具有小巧尺寸的同時，能保留大振膜麥克風頭和與尺寸更大的MD 421-II麥克風相同的純淨音質，產品設計上取消了低音滾降衰減開關。「在設計MD 421時，這一功能完全合理，它一直沿用到MD 421-II。但時至今日，這一功能早已被混音台和數字音頻工作站（DAW）所取代，」Zimmermann表示，「省去這個開關使我們得以打造出相對較小的麥克風機身，使Kompakt成為理想的嗵鼓麥克風，同時也是適用於各類錄音或現場應用的多功能工具。」在音質方面，MD 421 Kompakt與久負盛名的MD 421和MD 421-II一樣，能夠真實細膩地再現音源。麥克風的頻率響應範圍為30Hz至17kHz，能夠真實再現高頻和低頻聲音，低音管可確保低頻響應的準確性和延展性。其音質豐富飽滿，同時十分清晰、細節十足。MD 421 Kompakt還能有效抑制聲音反饋，即使在苛刻的環境中也能處理極高的聲壓級。MD 421 Kompakt的夾子經過全新設計，現已與麥克風外殼融為一體，安裝簡單無憂。「用户對夾子的設計一直略有微詞，」Landry表示，「新夾子是麥克風機身的一部分，選配的鼓夾可以牢固地擰緊在這個夾子上，確保在鼓上安裝時萬無一失。」MD 421 Kompakt的設計能夠經受住巡演和繁重的錄音棚使用的嚴苛考驗。它採用堅固耐用的框架，配有不銹鋼網罩和鍍金XLR-3接頭。底部的內部保護封裝可減少灰塵和濕氣的侵襲。