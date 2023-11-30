ShopBack x 泰旅局香港：12月推出「女生遊泰打卡地點」 閨密快閃慳住豪嘆世界

ShopBack一向以提供超抵購物現金回贈聞名，現在他們與泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局香港）攜手合作，共同推出「女生遊泰打卡地點」活動，為香港旅客帶來一場超值豪華泰國之旅。這次合作將提供超過25萬港元的獎品，讓遊客能與閨密一同豪嘆泰國。 ShopBack香港總經理尹子良先生表示：「ShopBack一直以來致力於為會員打造美好的購物體驗，這次我們非常高興能夠與泰旅局香港攜手合作，推出令人興奮的『女生遊泰打卡地點』活動。泰國一直是香港人最喜愛的旅遊目的地之一，而十二月更是聖誕佳節的時候，我們希望今次遊泰國禮遇給會員帶來愉悅，同時，我們將來會繼續提供更多令人驚喜的現金回贈活動。」

泰國政府旅遊局香港辦事處處長Phornmon Chansri女士表示：「我們與ShopBack的創新合作為香港旅客帶來了更多的福利和現金回贈，同時也促進了泰國旅遊業的發展。與此同時，透過ShopBack，我們能夠更深入地了解旅客的真正需求，進一步提供更多元化的泰國旅遊體驗。」 「女生遊泰打卡地點」活動將提供贏取曼谷雙人來回機票的機會。只要在今個12月逢星期二，凡透過ShopBack於Agoda、Trip.com、Expedia、Booking.com等指定旅遊商戶，消費滿$1,000後，並成功追蹤現金回贈，即可獲得「挑戰機會券」贏取曼谷雙人來回機票。