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市場資訊
2023-11-30 09:50:00

ShopBack x 泰旅局香港：12月推出「女生遊泰打卡地點」 閨密快閃慳住豪嘆世界

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ShopBack香港總經理尹子良（右）表示非常高興能夠與泰旅局香港攜手合作，泰國政府旅遊局香港辦事處處長Phornmon Chansri（左）希望透過ShopBack，我們能夠更深入地了解旅客的真正需求，進一步提供更多元化的泰國旅遊體驗。

ShopBack一向以提供超抵購物現金回贈聞名，現在他們與泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局香港）攜手合作，共同推出「女生遊泰打卡地點」活動，為香港旅客帶來一場超值豪華泰國之旅。這次合作將提供超過25萬港元的獎品，讓遊客能與閨密一同豪嘆泰國。

ShopBack香港總經理尹子良先生表示：「ShopBack一直以來致力於為會員打造美好的購物體驗，這次我們非常高興能夠與泰旅局香港攜手合作，推出令人興奮的『女生遊泰打卡地點』活動。泰國一直是香港人最喜愛的旅遊目的地之一，而十二月更是聖誕佳節的時候，我們希望今次遊泰國禮遇給會員帶來愉悅，同時，我們將來會繼續提供更多令人驚喜的現金回贈活動。」

泰國政府旅遊局香港辦事處處長Phornmon Chansri女士表示：「我們與ShopBack的創新合作為香港旅客帶來了更多的福利和現金回贈，同時也促進了泰國旅遊業的發展。與此同時，透過ShopBack，我們能夠更深入地了解旅客的真正需求，進一步提供更多元化的泰國旅遊體驗。」

「女生遊泰打卡地點」活動將提供贏取曼谷雙人來回機票的機會。只要在今個12月逢星期二，凡透過ShopBackAgodaTrip.comExpediaBooking.com等指定旅遊商戶，消費滿$1,000後，並成功追蹤現金回贈，即可獲得「挑戰機會券」贏取曼谷雙人來回機票。

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ShopBack首次與泰國政府旅遊局香港辦事處（泰旅局香港）合作，共同推出「女生遊泰打卡地點」，獎品總值超過25萬，幫你同閨密慳住豪嘆泰國！

此外，ShopBack還推出了「賞飛星期二」活動，同樣地在12月的每個星期二，透過ShopBackAgoda等指定旅遊商戶購買機票或酒店住宿，即享每週不同的現金回贈（高達13%）。同時還可以透過信用卡獲取銀行提供的現金回贈或相應優惠，享受雙重優惠，加上更有機會贏取曼谷雙人來回機票，為閨密計劃超抵泰國之旅！

除了以上的活動，ShopBack還為12月的新客戶提供高達港幣130元的現金回贈，讓更多人能享受抵上加抵的優惠。詳情請參閱ShopBack 網站或應用程式。

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