Siam Piwat 宣布於曼谷啟動 ONESIAM 全球計劃：佈局六大購物熱點暢享全新尊貴體驗

泰國曼谷 - 2024年11月19日 - 作為全球頂級購物及遊憩生活旅遊熱點的領軍開發營運商，Siam Piwat 宣佈隆重推出「ONESIAM 全球計劃」，為專門前來曼谷的全球遊客打造最尊貴的極致體驗。該計劃匯集曼谷六大頂尖體驗地標，包括暹羅購物中心 (Siam Center)、暹羅探索 (Siam Discovery)、暹羅百麗宮 (Siam Paragon)、暹羅天地 (ICONSIAM)、暹羅曼谷精品城 (Siam Premium Outlets Bangkok) 以及 ICS 購物中心，以提升全球旅客在曼谷之行的豐富體驗。該計畫的核心亮點為 ONESIAM 全球遊客卡，憑此卡可暢享購物、餐飲與娛樂等領域的尊貴禮遇，無論是在商場內，或是與各行業合作夥伴結成的生態系統，隨時帶領您通往非凡的全新境界。





以「領略非凡」為主題，ONESIAM 全球遊客卡旨在成為曼谷及其他地區旅遊體驗的必備選擇。該卡為旅客提供四大尊享體驗：「領略無限」（Access Beyond）、「領略更多」（Access More）、「領略特殊」（Access Extra）和「領略全球」（Access Worldwide）。



透過「領略無限」，持卡人可探索 Siam Piwat 六大地標以外的精選專屬禮遇。該計劃將 Siam Piwat 的各行業合作夥伴結成生態系統，涵蓋知名酒店、航空公司、旅遊團隊、交通工具及標誌性景點，延伸至頂級醫療服務，為您締造全方位的尊貴體驗。



「領略更多」為持卡人提供專屬的餐飲、購物及娛樂超值折扣，遠超過普通旅客可享的優惠福利，讓您的曼谷體驗升級至全新高度。該禮遇遍佈六大購物地標，從高端時尚精品到曼谷極致美饌，乃至高級娛樂設施，ONESIAM 全球訪客卡均可為旅客帶來獨一無二的尊貴折扣與增值體驗，為每一次探索注入非凡價值。



「領略特殊」則專為提升旅程的便利性而設計，令旅客在城市中往來更加輕鬆自如。持卡人可享有行李托運與豪華交通等服務的獨家折扣，使穿梭於曼谷購物中心成為無與倫比的順暢享受。這些個性化的服務旨在讓旅客的曼谷之行更加高效，讓旅客專注於享受曼谷無限的魅力與可能。



ONESIAM 全球訪客卡還構建全球途徑，為持卡人開啟「領略全球」禮遇，透過「ONESIAM 全球特權夥伴計劃」，為您連結全球國際級的商城合作網絡。持卡人可在全球各大目的地尊享非凡禮遇，包括 VIP 貴賓室的專屬服務、獨家購物優惠及頂尖夥伴提供的尊貴服務，成就無縫隨行的非凡旅程。該計劃結合本地特色與全球化資源，讓旅客無論走到哪裡，都能感受精緻奢華的尊享禮遇。





Siam Piwat 合作管理部門主管 Kriengsak Suvorapamaneesawat 先生表示：「Siam Piwat 一直致力於提升全球旅客的整體體驗。我們通過分析旅客數據，專門設計了 ONESIAM 全球計劃，為來自不同國家的旅客提供專屬禮遇、優惠及服務，以滿足他們的多元需求。我們相信，這項計劃將全面提升旅客們的體驗，並使我們成為全球旅客心目中的首選購物熱點。」



今年歲末，六大體驗地標將以「魔法慶典」（The Magical Celebration）為主題，為旅客獻上豐富多彩的節日驚喜。活動自即日起至12月期間舉行，屆時每一處地標都將幻化為假日奇景，呈現沉浸式燈光藝術、世界級娛樂表演、美味佳餚以及獨家季節優惠，



為迎接這個節慶季節的全球旅客，ONESIAM 全球遊客卡特別推出限時專屬優惠。登記此卡的旅客可享受頂級合作夥伴的獨家禮遇，例如免費乘搭曼谷城市觀光巴士的日票、折扣購買湄南河船票，以及知名景點的優惠門票，包括東南亞最大水族館之一的曼谷海洋世界 SEA LIFE Bangkok，以及著名的室內水上市場 SOOKSIAM。此外，旅客還可享用一系列與世界一流服務提供商合作的促銷活動，如機場接送、旅遊 SIM 卡、行李托運及交通服務。購物愛好者更可在 Dear Tummy 超市、暹羅高島屋百貨公司 (Siam Takashimaya)，以及 Club 21 和 Discovery Selection 百貨時尚品牌中獲得驚喜折扣。而想要放鬆的旅客還可享受半島酒店推出的五星級水療療程及下午茶特別優惠。



持續到12 月底前，ONESIAM 全球訪客卡的持卡人還可享有獨家獎勵。凡於暹羅購物中心、暹羅探索、暹羅百麗宮和暹羅天地單次消費滿 6,000 泰銖，即可免費獲贈一份由 ICONCRAFT 和 ARTSTORY 聯名推出的泰國創新手工藝紀念品，價值 500 泰銖，限量 1,000 份，先到先得。



隨著歲末將至，曼谷的節日魅力正達到巔峰，此時正是沉浸於節慶魔力的理想時刻。歡迎加入我們，共度跨年倒數的非凡時光，在城市中心締造難忘回憶。立即申請 ONESIAM 全球訪客卡，於訪問期間尊享極致禮遇：https://bit.ly/ONESIAMGlobal。

