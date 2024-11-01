SIGMA精選電子產品 提升生活質素與工作效率

SIGMA嚴選四款人氣性價比電子產品，日本品牌 Smartcoby的《CIO Smartcoby Pro Slim Cable 35W 10000mAh》具備內置充電線，機身只有17.8mm，便攜式設計完美結合實用性。《Smartcoby Trio 67W 2C1A 20000mAh Powerbank》可同時支援三個電腦裝置，輕巧便攜，最大67W輸出；ARGO的《ARGO 6in1 多功能無線磁吸充電座 B6 Max》可充電同時具備藍牙音箱和鬧鐘等功能。便攜快充線《ARGO CC100 3in1 LED磁能傳輸充電線40cm》可磁吸對接，隨盒附送線蓋和鎖匙圈，還有四種顏色可選。SIGMA網站提供運費優惠：全店購物滿HK$300，即享香港順豐自提點免運費；滿HK$800享香港地區上門免運費。

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