Skyworth新款LN8900G TV特價登場

Skyworth新款電視LN8900G 4K QLED FRAME+ TV，結合卓越畫質、時尚設計以及先進智能功能，可以為一家人提供無與倫比的家庭娛樂體驗，同時滿足高質素視聽感受及至尊潮流時尚體驗。Skyworth特別優惠：LN8900G 4K QLED FRAME+ TV低至78折發售！LN8900G搭載4K QLED 顯示技術提供清晰、鮮豔的畫質，顏色表現出色，給你最設身處地的視覺享受。LN8900G電視還具備智能功能，支援各種串流媒體應用，讓用戶輕鬆收看不同流行節目。配合高效能音響系統帶來絕佳的音效體驗，讓您的觀看享受更上一層樓，無論是電影之夜還是遊戲時光，都能帶來沉浸式視聽娛樂享受！

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