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市場資訊
2023-08-04 07:30:00
日報

SmarTone推出全新SmarT Pass 機王早鳥預訂優惠

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全新機王即將面世，SmarTone推出全新「SmarT Pass出機快證」早鳥預訂優惠，客戶完成指定任務即獲SmarT Pass越早登記越早優先出機，並享低至88折全新機王預訂優惠，以及連串SmarTone獨家出機禮遇，包括指定原廠潮物低至88折優惠、免費12個月升級雙面保護「SmarTone 爆芒換新」服務。現有客戶可享額外優惠Verbatim 67W快速充電器一個(價值$238)。每月加$20，更享額外優惠。當全新機王於SmarTone開始接受預訂，持有人可於48小時內行使SmarT Pass，鎖定心水機款優先預訂。
詳情：smartone.com/hk/smartpass

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