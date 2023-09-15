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市場資訊
2023-09-15 07:30:00
日報

SmarTone獲選「Kantar BrandZ香港第一通訊品牌」

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SmarTone Kantar BrandZ

SmarTone於早前發佈的首屆「Kantar BrandZ香港30強品牌」報告中，榮登「Kantar BrandZ香港第一通訊品牌」，更是超過一百個香港著名品牌中，唯一電訊商躋身香港十大品牌第八位，印證其巿場領先地位，實力非凡。該報告由全球獨立數據研究及顧問機構Kantar聯合全球最大廣告傳播集團WPP旗下環球設計事務所Design Bridge and Partners發佈，是剖析香港最強品牌的權威報告。

香港的流動通訊市場競爭激烈，SmarTone不斷投資和發展數碼基建，率先5G全覆蓋香港23條行車隧道，最新更在所有最繁忙港鐵車站獨家鋪設850MHZ頻段，讓每位客戶於室內外都能享受到優質網絡體驗。SmarTone更不斷創新以滿足消費者需求，例如於2020年開創全港首個免拉線、插電即用的5G寬頻服務，既為村屋唐樓住戶解決光纖覆蓋不足的低速問題，亦為傳統固網寬統用戶提供價格相宜且更靈活便利的全新選擇。

Kantar BrandZ報告亦指出，SmarTone 30年來持續在客戶體驗、便利性和信任度等消費者基本要素方面領先市場，至今仍然擁有香港通訊品牌中的最佳「未來潛力」，顯示品牌在客戶心目中的份量。

首屆「Kantar BrandZ香港30強品牌」報告評估九個類別共129個品牌於過去兩年的表現。評分準則乃根據消費者的「情感聯繫」、「品牌競爭力」，以及「品牌對消費者的重要性」三大範疇，分析品牌的文化影響力及資產價值而得出。

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