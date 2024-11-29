SOSlimming Drink瘦身飲•成份天然0藥性

SOS瘦身飲是輕鬆健康瘦身的解決方案！採用紅秋葵、櫻花萃取、果蔬粉，及益生菌等天然成分，從腸道健康入手，促進腸道蠕動，減少宿便和便秘等問題，實現修身減腩的效果。SOS還能助你對抗肌膚老化問題，成份加入櫻花萃取，研究指出櫻花萃取或有效緩解因紫外線，有助肌膚對抗光老化帶來的肌膚問題，再配合秋葵的多酚成份，為肌膚雙效抗氧，助肌膚鎖緊肌齡。新加坡製造人氣瘦身飲品『SOS』，不單可以健康減肥，最重要是瘦身不瘦胸養成易瘦體質！震撼優惠價HK$1,290 (4盒裝)！

查詢: 3791 2124 (產品查詢及分銷)

按此購買