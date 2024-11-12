Soundcore 兩款全新真無線藍牙耳機為聖誕送禮首選

香港 - 2024年11月12日 - Anker Innovations 旗下的專業音訊品牌 Soundcore最近在香港推出兩款革命性的全新音訊產品，為即將來臨的節慶假期增添色彩：具備 Soundcore 最先進自適應主動降噪（Adaptive ANC）系統的 Liberty 4 Pro 真無線耳機，以及輕巧便攜的 Space One Pro 頭戴式降噪藍牙耳機。 Soundcore Liberty 4 Pro - 暗面黑（左）與暗面白（右）。 聖誕節即將來臨，送禮的季節又到了！每年挑選合適的禮物總是令人頭疼，究竟什麼才是最好的選擇呢？Soundcore 全新耳機系列既實用又別具心意，為聖誕禮物推介之一。 Liberty 4 Pro ：卓越音質與降噪的完美結合 價格：1,299 港元 Liberty 4 Pro 以其優雅的設計和強大的降噪功能，為音樂愛好者提供無與倫比的聆聽體驗。耳機內置六個麥克風及氣壓感應器，能夠實現全場景深度降噪。其自適應降噪系統可根據環境變化每秒調整三次，確保最佳的降噪效果。 此外，Liberty 4 Pro 的充電盒內置顯示屏，使用者可輕鬆查看耳機的設定。充電盒採用的觸控條設計簡化了操作，讓用戶輕鬆調節降噪強度或音質。 這款耳機支持高保真音質體驗，並提供快速充電功能。充電5分鐘即可使用4小時，充滿電後可在關閉降噪下使用10小時，搭配充電盒總共可使用40小時；啟動降噪功能時，耳機可使用7.5小時，連同充電盒則可提供最多30小時的電量。 Space One Pro ：隨身攜帶的降噪專家 價格：1,499 港元 Space One Pro 頭戴式耳機專為出行人士設計，採用創新的 FlexiCurve™ 結構，方便折疊和攜帶，節省空間達50%。其四重降噪系統和六個麥克風的設計，能即時偵測並消除噪音，配合40mm 三重複合材質驅動單元 ，提供沉浸式的聆聽體驗。 Space One Pro 在主動降噪啟動時，電池續航時間可長達40小時，關閉時則可長達60小時，並支持 USB-C 快速充電，充電5分鐘即可播放8小時。這款耳機使用四個麥克風及降噪演算法，無論在何種環境下都能進行清晰通話及輕鬆互動。 不論是送給親友的聖誕禮物，還是自用的音樂伴侶，Soundcore 的 Liberty 4 Pro 和 Space One Pro 都將是絕佳選擇。兩者不僅展示其技術創新，更能提升日常生活中的音效體驗。

關於Soundcore

Soundcore是Anker Innovations旗下品牌，致力提供高品質的無線耳機，以及設計精緻的室內和室外揚聲器，適用於流行音樂、語音和與日俱增的智能家居產品，從而為每人帶來煥然一新的動人聲音。更多資訊，請到： www.soundcore.com。



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