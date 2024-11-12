Soundcore 兩款全新真無線藍牙耳機為聖誕送禮首選

香港 - 2024年11月12日 - Anker Innovations 旗下的專業音訊品牌 Soundcore最近在香港推出兩款革命性的全新音訊產品，為即將來臨的節慶假期增添色彩：具備 Soundcore 最先進自適應主動降噪（Adaptive ANC）系統的 Liberty 4 Pro 真無線耳機，以及輕巧便攜的 Space One Pro 頭戴式降噪藍牙耳機。
聖誕節即將來臨，送禮的季節又到了！每年挑選合適的禮物總是令人頭疼，究竟什麼才是最好的選擇呢？Soundcore 全新耳機系列既實用又別具心意，為聖誕禮物推介之一。
Liberty 4 Pro：卓越音質與降噪的完美結合
價格：1,299 港元
Liberty 4 Pro 以其優雅的設計和強大的降噪功能，為音樂愛好者提供無與倫比的聆聽體驗。耳機內置六個麥克風及氣壓感應器，能夠實現全場景深度降噪。其自適應降噪系統可根據環境變化每秒調整三次，確保最佳的降噪效果。
此外，Liberty 4 Pro 的充電盒內置顯示屏，使用者可輕鬆查看耳機的設定。充電盒採用的觸控條設計簡化了操作，讓用戶輕鬆調節降噪強度或音質。
這款耳機支持高保真音質體驗，並提供快速充電功能。充電5分鐘即可使用4小時，充滿電後可在關閉降噪下使用10小時，搭配充電盒總共可使用40小時；啟動降噪功能時，耳機可使用7.5小時，連同充電盒則可提供最多30小時的電量。
Space One Pro：隨身攜帶的降噪專家
價格：1,499 港元
Space One Pro 頭戴式耳機專為出行人士設計，採用創新的 FlexiCurve™ 結構，方便折疊和攜帶，節省空間達50%。其四重降噪系統和六個麥克風的設計，能即時偵測並消除噪音，配合40mm 三重複合材質驅動單元 ，提供沉浸式的聆聽體驗。
Space One Pro 在主動降噪啟動時，電池續航時間可長達40小時，關閉時則可長達60小時，並支持 USB-C 快速充電，充電5分鐘即可播放8小時。這款耳機使用四個麥克風及降噪演算法，無論在何種環境下都能進行清晰通話及輕鬆互動。
不論是送給親友的聖誕禮物，還是自用的音樂伴侶，Soundcore 的 Liberty 4 Pro 和 Space One Pro 都將是絕佳選擇。兩者不僅展示其技術創新，更能提升日常生活中的音效體驗。
關於Soundcore
Soundcore是Anker Innovations旗下品牌，致力提供高品質的無線耳機，以及設計精緻的室內和室外揚聲器，適用於流行音樂、語音和與日俱增的智能家居產品，從而為每人帶來煥然一新的動人聲音。更多資訊，請到：www.soundcore.com。
關於 Anker Innovations
Anker Innovations 是充電和消費級家庭能源領域的全球領導者，也是高端影音設備、智能清潔和安防產品等新興智能家居空間的消費電子產品開發商。Anker Innovations 旗下包括七大品牌：Anker、AnkerWork、AnkerMake、Eufy、Nebula、SOLIX 和 Soundcore，全力引領創新。更多 Anker Innovations 及其品牌和產品的資訊，請到www.anker.com。
聲明
本新聞稿中非歷史事實陳述的內容可能包括關於公司未來活動或未來財務業績的前瞻性陳述。 我們希望提醒您，此類陳述只屬預測，實際活動或結果可能會有重大差異。 前瞻性陳述涉及之諸多風險和不確定性圍繞競爭和行業情況、公司產品的市場接受度、訴訟風險、技術變革、制定行業標準以及與公司業務相關的其他因素。 本新聞稿中提及的行為並非對任何索賠或指控的承認或認知。 本公司保留其所有權利。