Soundcore 兩款全新真無線藍牙耳機為聖誕送禮首選

香港 - 2024年11月12日 - Anker Innovations 旗下的專業音訊品牌 Soundcore最近在香港推出兩款革命性的全新音訊產品,為即將來臨的節慶假期增添色彩:具備 Soundcore 最先進自適應主動降噪(Adaptive ANC)系統的 Liberty 4 Pro 真無線耳機,以及輕巧便攜的 Space One Pro 頭戴式降噪藍牙耳機。



Soundcore Liberty 4 Pro - 暗面黑(左)與暗面白(右)。

聖誕節即將來臨,送禮的季節又到了!每年挑選合適的禮物總是令人頭疼,究竟什麼才是最好的選擇呢?Soundcore 全新耳機系列既實用又別具心意,為聖誕禮物推介之一。



Liberty 4 Pro:卓越音質與降噪的完美結合



價格:1,299 港元



Liberty 4 Pro 以其優雅的設計和強大的降噪功能,為音樂愛好者提供無與倫比的聆聽體驗。耳機內置六個麥克風及氣壓感應器,能夠實現全場景深度降噪。其自適應降噪系統可根據環境變化每秒調整三次,確保最佳的降噪效果。



此外,Liberty 4 Pro 的充電盒內置顯示屏,使用者可輕鬆查看耳機的設定。充電盒採用的觸控條設計簡化了操作,讓用戶輕鬆調節降噪強度或音質。



這款耳機支持高保真音質體驗,並提供快速充電功能。充電5分鐘即可使用4小時,充滿電後可在關閉降噪下使用10小時,搭配充電盒總共可使用40小時;啟動降噪功能時,耳機可使用7.5小時,連同充電盒則可提供最多30小時的電量。



Space One Pro:隨身攜帶的降噪專家



價格:1,499 港元



Space One Pro 頭戴式耳機專為出行人士設計,採用創新的 FlexiCurve™ 結構,方便折疊和攜帶,節省空間達50%。其四重降噪系統和六個麥克風的設計,能即時偵測並消除噪音,配合40mm 三重複合材質驅動單元 ,提供沉浸式的聆聽體驗。



Space One Pro 在主動降噪啟動時,電池續航時間可長達40小時,關閉時則可長達60小時,並支持 USB-C 快速充電,充電5分鐘即可播放8小時。這款耳機使用四個麥克風及降噪演算法,無論在何種環境下都能進行清晰通話及輕鬆互動。



不論是送給親友的聖誕禮物,還是自用的音樂伴侶,Soundcore 的 Liberty 4 Pro 和 Space One Pro 都將是絕佳選擇。兩者不僅展示其技術創新,更能提升日常生活中的音效體驗。