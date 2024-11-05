STAYC 發行全新數位單曲專輯《…l (Dot Dot Dot)》

首爾，韓國 - 2024年11月5日 - 動感十足的 韓流人氣女團 STAYC，成員包括Sumin、Sieun、ISA、Seeun、Yoon、J，於 10月30日強勢回歸，正式發行全新數位單曲專輯 《...l (Dot Dot Dot)》。







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「你難道對我一點也不好奇嗎？」





「總覺得你不需要我，但我卻需要你。」





《GPT》 《Meant To Be》 《GPT - Instrumental》(伴奏版) 《GPT - Acapella》(無伴奏版)

STAYC 一向擅長嘗試嶄新風格與創意，本次秋季她們化身為勇敢告白的戀愛傳達者。本支全新單曲深入刻畫了年輕愛戀中的成長與脆弱，以真摯的情感詮釋一段引人共鳴的「暗戀失敗」故事，格外能觸動青少年與二十多歲的粉絲共鳴。為配合宣傳活動，STAYC 推出了一款 AI 聊天機器人，瞬間點燃粉絲的熱情。這款以粉紅色為基調的機器人主打「暗戀諮詢」功能， 並在螢幕上打出「」的訊息，邀請粉絲分享暗戀的煩惱。機器人不僅會給出回應，還會以百分比形式顯示「成功率」，為互動體驗增添趣味。《...l (Dot Dot Dot)》 是 STAYC 繼 7 月發行的正規專輯後的首支新作，該專輯當時的代表曲目《Cheeky Icy Thang》以大膽風格備受矚目。而此次全新單曲則注入了濃厚的秋日氛圍，為 STAYC 的音樂風格增添更多層次，使她們不斷豐富的音樂曲庫更顯獨特迷人。《...l (Dot Dot Dot)》的名稱象徵著訊息畫面中的卻未有回應，這是一種巧妙的暗示，表達了等待未回覆訊息時的期待與渴望。主打曲《GPT》將比喻為冷漠的暗戀對象，像是對連續的提問無動於衷，深刻詮釋了那份求而不得的好奇心。STAYC 以真摯且風趣的表達方式，唱出這種普世卻難以割捨的單戀感受，使故事既真實又感動人心。在音樂風格上，《GPT》將放克節奏與輕盈合成器交織，打造出帶有法式浩室風情的獨特氛圍。歌詞中像這般俏皮且令人難忘的歌詞，更強烈地表達出單戀中的情感糾結。歌曲開頭以宛如童話般的序曲營造夢幻氣氛，隨後轉入浪漫的節奏變化，使聽眾沉醉其中，久久難忘。為了提升聆聽體驗，這張數位單曲特別推出了兩個別具風格的版本：突顯了法式都市浩室風格的節奏；而則將 STAYC 溫暖的聲線與歌曲的情感深度發揮得淋漓盡致，為未來混音提供了豐富的創作空間。作為的完美搭配，歌曲描繪了一段跨越時空的浪漫愛情故事。歌曲靈感源自一名少女穿越時空去尋找命中註定的戀人，詮釋出無法被距離阻擋的情感魔力。歌詞如，深情動人，細膩地展現了不渝的愛情之美。為慶祝組團成立四週年，STAYC 將於今年 11 月開設一間名為的期間限定店。此外，她們計劃於 2025 年 2 月發行全新專輯，並於 4 月從首爾展開第二次世界巡演。掌握最新動態，請關注 STAYC 官方社群頻道。