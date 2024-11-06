Sun Life永明上半年整體業務按年增長229% 持續強勁增長　穩居領先地位

香港 - 2024年11月6日 - 根據保險業監管局2024年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字，香港永明金融有限公司（「Sun Life永明」）今年上半年於不同業務範疇的表現均領先市場，保持強勁增長勢頭。2024年上半年業務亮點包括：





整體業務 ：新造業務首年標準保費 (APE) 按年上升229%，遠超行業整體29%的增幅；

：新造業務首年標準保費 (APE) 按年上升229%，遠超行業整體29%的增幅； 經紀渠道 ：新造業務APE按年上升318%，優於行業整體51%的增幅；經紀渠道業務表現更於第一季及第二季連續兩季市場第一；

：新造業務APE按年上升318%，優於行業整體51%的增幅；經紀渠道業務表現更於第一季及第二季連續兩季市場第一； 代理人渠道 ：新造業務APE按年上升57%，高於行業整體同期增幅的 5%；

：新造業務APE按年上升57%，高於行業整體同期增幅的 5%； 高淨值業務：第二季1,000萬港元或以上首年保費増長按季上升32%。

表示：「延續去年的增長勢頭，我們於今年上半年的表現保持強勁，而高淨值業務是公司增長動力之一。這主要歸功於我們為客戶提供全面的產品組合，以滿足他們需求，各團隊亦積極配合推動業務發展。此外，我們於今年上半年推出的儲蓄及危疾產品包括萬年青‧星河系列及萬家康系列產品，更成功吸引不同階層和年齡層的客戶。展望未來，我們對業務前景保持審慎樂觀，並會適時推出新產品進一步豐富產品組合，致力為客戶提供終身理財保障及建構健康生活。」