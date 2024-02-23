Sun Life 永明全新升級版萬年青‧星河傳承計劃　 推最高1,800港元限時保費優惠券

Sun Life永明踏入132周年，為慶祝這項重要里程碑，Sun Life永明推出升級版萬年青‧星河傳承計劃及限時優惠，客戶可獲贈最高1,800港元保費優惠券。萬年青‧星河傳承計劃為分紅保險計劃，為客戶提供長線儲蓄及增長潛力，並專注於投資ESG表現優秀的資產。該產品為萬年青‧傳承儲蓄計劃的升級版，保費繳付期分別為2年繳及5年繳。產品可助靈活規劃財富傳承，計劃可以保障1位（「個人人壽」）或共同保障2位（「聯合人壽」）的受保人。在聯合人壽的保單下，即使其中1名受保人不幸突然身故，保單仍可繼續生效。有了更改保障範圍選項和更換受保人選項，客戶可輕鬆靈活將財富代代相傳。