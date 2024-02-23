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市場資訊
2024-02-23 09:15:00
日報

Sun Life 永明全新升級版萬年青‧星河傳承計劃　 推最高1,800港元限時保費優惠券

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Sun Life永明踏入132周年，為慶祝這項重要里程碑，Sun Life永明推出升級版萬年青‧星河傳承計劃及限時優惠，客戶可獲贈最高1,800港元保費優惠券。萬年青‧星河傳承計劃為分紅保險計劃，為客戶提供長線儲蓄及增長潛力，並專注於投資ESG表現優秀的資產。該產品為萬年青‧傳承儲蓄計劃的升級版，保費繳付期分別為2年繳及5年繳。產品可助靈活規劃財富傳承，計劃可以保障1位（「個人人壽」）或共同保障2位（「聯合人壽」）的受保人。在聯合人壽的保單下，即使其中1名受保人不幸突然身故，保單仍可繼續生效。有了更改保障範圍選項和更換受保人選項，客戶可輕鬆靈活將財富代代相傳。

計劃亦具簡易資產分配特點，透過保單分拆選項和延續選項分配資產，提供無縫傳承財富的選項，並不會收取額外費用。更可以配備不同多種貨幣分配資產，累積財富並代代相傳。為答謝客戶對Sun Life永明的鼎力支持，由即日起至430日，客戶凡購買指定儲蓄保險計劃，可獲贈4張保費優惠券，當中最高價值之優惠券為1,800港元，並可於2024630日前使用保費優惠券購買指定人壽、醫療及危疾保單。保費優惠券適用於所有銷售渠道。
萬年青‧星河傳承計劃：https://www.sunlife.com.hk/zh-hant/insurance/savings-and-life/sungift-global/

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