Sweet Time 品嚐意式甜品的好時光

Sweet Time於12月初進駐銅鑼灣Sogo地庫超市（崇光百貨B2樓33號舖，近UCC Coffee Shop），以意式甜點為主打，人氣甜點包括「龍蝦尾脆酥」、「奶油酥卷」、「意式忌廉軟包」、「意式閃電泡芙」，由意大利空運到港，深受大眾喜愛。店內更推出了多款聖誕組合，是派對抽獎送禮的必備之選。除了意式甜品，Sweet Time的另一皇牌推介是港式「黑毛豬火腿‧芝士」雞蛋仔，香脆的雞蛋仔內帶有咸香的西班牙黑毛豬火腿及香濃的芝士，用料十足，味道一流，是必試之選。客人出示此報導及於Sweet Time惠顧滿$100，可獲贈「意式泡芙波波」1件 (價值: $22)，優惠期至2024年12月31日。

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