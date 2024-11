SWISS REJU熱光溶脂獲頒《香港01》大獎，強勢科技晉級顯實力

香港 - 2024年11月4日 - 香港極具公信力的傳媒《香港01》頒發年度「01好生活」大獎,當中SWISS REJU「熱光溶脂®」參選成功入圍,成為唯一一間醫美科研公司獲得年度大獎榮譽。最新科技掀起新一波健康纖體熱潮,實現高端美容結合健康科技,領先業界。首次入選《香港01》年度大獎創下了歷史佳績 ,SWISS REJU向每一位帶領熱潮的客戶、員工、投票讀者、評審委員會,致以最衷心的感謝。





強強聯手,晉級顯實力



極具公信力的傳媒《香港01》所頒發的年度「01好生活」大獎,嚴選本港優質服務品牌,表揚有重大積極貢獻的品牌。本年度獲獎的機構都極具份量,包括中旅社、CSL、Uber、奧海城、Nestle等等,SWISS REJU對於能夠入選並列得獎名單,感到相當振奮。



SWISS REJU「熱光溶脂®」綜合療程,針對改善香港人最常見的「亞健康」症狀,有改善肥胖、荷爾蒙分泌失調、身體老化疲勞的效果。運用的健康科技擁有超過290份醫療文獻研究報告,證實科學原理和功效,是香港最具科研背景認證的纖體療程之一。



SWISS REJU發言人表示:「感謝客戶、HK01編輯與及評審委員會!我們從沒有忘記參與競選獎項的初心,主動接受媒體的檢視和監察。多年來一直安排不同媒體記者、編輯到訪,見證新質生產力提供高性價比、多功效的健康管理方案。 」



熱光溶脂® 獲熱烈支持及高度評價



作為香港高端醫療美容品牌,SWISS REJU率先引進50多種國際醫學美容纖體科技,其中很多更獲得美國FDA,歐盟CE認證,確保熱光溶脂效果。優質的減肥療程,除了採用高能量儀器之外,通過優化營養與及控制卡路裡攝入量的營養師產品(XS Perfect Size 減腩微晶纖),做到健康瘦身,減低心血管疾病的風險。避免過量攝入卡路裡,可以避免肥胖症帶來的醫療開支。



SWISS REJU發言人表示:「在現時的香港消費趨勢下,正規而有強大科研數據支持的醫美療程,獲得更多的青睞。SWISS REJU早在2019年,已經決心改革美容行業黑店不良手法。 率先為全體員工永久包薪,無需不停推銷,都已經保證可觀收入,治療師因此只需要專心做好服務。實現絕不hard sell的承諾!更率先推出免費升級儀器,確保客人投資成本透明可控,令熱光溶脂®成為香港首間一個價錢,包全部身體位置的纖體療程,創新方案獲得市場高度評價。」



不少消費者憂慮坊間美容黑店的不良經營手法。中環正規SWISS REJU獲得《香港01》年度大獎,證實聲譽極好。之前亦都獲得多個媒體獎項,包括Cosmopolitan Best of the Best Award實試美團評鑑大賞,JESSICA最佳纖體療程大獎等。最近更收到了多家商場、國際儀器生產商的擴張邀約,在適當時候會公佈新計劃。



率先引入法國及歐洲20個國家隊健康技術Winback



SWISS REJU熱光溶脂效果糅合現代大健康科學,配合中西養生健康療法。除了國際認證的高能量儀器之外,促進放鬆深度放鬆,達到身心平衡。 最近更投資購入數十萬元一台,法國及歐洲20多個國家隊採用的Winback減肥健康儀。Winback Tecar Therapy有助激活細胞健康,減少脂肪細胞,促進身體組織健康再生。不少客人完成體驗後,都表示新技術有助活化身體,感覺更年輕。除了早前推出的最新一代微波溶脂技術「3GHz熱光超微波」,其他先進AI美容瘦身科技亦繼續相繼推出。最令人期待的,包括日本銀座旗艦店專用「8效脂肪槍」、「超頻膠原槍Queen Lift」、歐洲太空航天鈦金屬聲頻震脂「ABF法國美人機」等,強勢科技令人期待。



全港首創「雙重升值回報」



國際先進的醫學美容儀器,成本按年遞增。而 SWISS REJU「熱光溶脂®」 獨創的低價買入保證,讓客人可以於較低的水平,先行鎖定價錢及投資回報。即使全球儀器生產商耗材收費成本按年上升,提早參與計劃的客戶,仍可以用「最低價錢」享用服務,即時鎖定回報。是香港第一間「雙重升值回報」的醫美科研方案。



自成立以來,SWISS REJU已迅速成為「國際級精品美容」領導品牌。 同時極具公信力權威傳媒《香港01》頒發年度大獎,認證技術創新與及優質精緻服務,見證香港正規美容纖體服務的新篇章。



http://www.reju.hk





