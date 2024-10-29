香港 - Newsvoir - 2024年10月29日 - 穿戴支付的技術領導者 Tappy Technologies 傲然推出一款革命性產品：

全球首款結合健身追蹤與網絡卡代幣化技術的健身支付戒指，實現無接觸支付的全新體驗。該款革命性裝置將於2024年香港金融科技周期間亮相，體現 Tappy Technologies 致力以用戶友善的方式融合健康與科技。



Tappy Technologies於2024年香港金融科技周驚艷四座，推出全球首款網絡卡代幣化的健身支付戒指

Tappy健身戒指專為健身愛好者和科技消費者而設計，造型時尚，為傳統健身追蹤器提供全新選擇。該戒指配備先進的傳感器，可監測各種健康指標，包括心率、血氧、活動量和睡眠模式，讓用戶可以實時了解自身的健康狀況。



Tappy 健身戒指的獨特之處在於其卓越的代幣化功能，可與用戶相關卡組織的借記卡、信用卡和預付卡進行代幣化，允許用戶直接透過戒指進行安全的非接觸式支付。Tappy Technologies與支付卡技術的全球領導者Thales合作，將該公司的安全晶片技術融入該款創新的產品中。這項功能提供了便利且高效的支付體驗，讓用戶在運動或外出時無需攜帶現金或卡片。無論是在健身房、雜貨店還是咖啡店，用戶只需輕觸手指即可完成交易，盡享便捷自由。



Tappy Technologies 行政總裁 Wayne Leung 表示：「我們很高興推出全球首枚代幣化支付健身戒指，這是一項結合健身追蹤與安全非接觸式支付的顛覆性產品。該產品使用戶無需攜帶現金或卡片，即可自在享受更活躍的生活方式。。我們期待看到客戶如何擁抱這項技術，並藉此提升日常的生活品質。」



Tappy Technologies Ltd. 首席運營官 Suboor Ahmed 表示：「我們很高興在 2024 年香港金融科技周推出這款突破性產品。這款產品將健身追蹤和安全的代幣化支付功能整合在一個小巧的裝置中，代表了可穿戴技術的重大飛躍。我們與Thales合作，採用其符合全球支付標準的安全晶片，確保了產品的高安全性。我們的目標是讓用戶既能掌控健康，又能享受便捷的支付體驗。」



Tappy 健身戒指以用戶的便利性作為設計考量，具備耐用的防水結構及持久的電池壽命，即使是最活躍的生活方式也能滿足需求。配套的手機應用程式提供全面的健身數據與支付紀錄，使用戶能輕鬆掌握健康及支付狀況。



作為產品發表的一環，Tappy Technologies 將於香港金融科技周的展位上提供健身支付戒指的專屬展示。與會者將有機會親身體驗戒指的功能，並了解更多相關技術。



Tappy Technologies 致力於創新與卓越，而健身支付戒指的發佈，標誌著公司提升生活科技使命中的重要里程碑。

