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市場資訊
2023-03-03 07:30:00
日報

TCL電視2022年全球出貨量躍升至全球前二

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TCL電子為全球電視行業及消費電子品牌領先者之一。根據全球權威市場調查機構Omdia公佈的最新數據顯示，TCL電視於2022年全年出貨量市場份額提升0.2個百分點至11.7%，排名躍升至全球第二位置。於去年TCL電子推出多款Mini LED電視產品備受矚目在CES 2023上，TCL電子展示了領先的顯示技術嶄新的智電子產品，憑藉Mini LED專業技術，獲得共兩個CES® 2023創新大獎。未來，TCL電子堅持敢為不凡推動「高端化+大螢幕」戰略，加大產品和技術投入及發展創造更多顯示技術的可能性，進一步擴大顯示領域的競爭優勢，在全球打開更廣闊的發展空間。
網址：https://www.tcl.com

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