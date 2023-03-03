TCL電子為全球電視行業及消費電子品牌領先者之一。根據全球權威市場調查機構Omdia公佈的最新數據顯示，TCL電視於2022年全年出貨量市場份額提升0.2個百分點至11.7%，排名躍升至全球第二位置。於去年TCL電子推出多款Mini LED電視，產品備受矚目。在CES 2023上，TCL電子展示了領先的顯示技術和嶄新的智能電子產品，更憑藉Mini LED專業技術，獲得共兩個CES® 2023創新大獎。未來，TCL電子堅持敢為不凡，推動「高端化+大螢幕」戰略，加大產品和技術投入及發展，創造更多顯示技術的可能性，進一步擴大顯示領域的競爭優勢，在全球打開更廣闊的發展空間。
網址：https://www.tcl.com
日報
TCL電視2022年全球出貨量躍升至全球前二
TCL電子為全球電視行業及消費電子品牌領先者之一。根據全球權威市場調查機構Omdia公佈的最新數據顯示，TCL電視於2022年全年出貨量市場份額提升0.2個百分點至11.7%，排名躍升至全球第二位置。於去年TCL電子推出多款Mini LED電視，產品備受矚目。在CES 2023上，TCL電子展示了領先的顯示技術和嶄新的智能電子產品，更憑藉Mini LED專業技術，獲得共兩個CES® 2023創新大獎。未來，TCL電子堅持敢為不凡，推動「高端化+大螢幕」戰略，加大產品和技術投入及發展，創造更多顯示技術的可能性，進一步擴大顯示領域的競爭優勢，在全球打開更廣闊的發展空間。