TEA CHÂTEAU “A Toast to Summer”雞尾酒之夜 盛夏時分 當桂花烏龍遇上雞尾酒

迎接盛夏，舒爽清香的花茶最適合伴您度過悠然心靜的時光。TEA CHÂTEAU 特地帶來一場雞尾酒聚會 “A Toast to Summer”，聯同香港著名調酒師，以TEA CHÂTEAU 桂花烏龍為主題炮製出三款特色雞尾酒，歡迎所有茗茶愛好人士親臨品嚐。

TEA CHÂTEAU 桂花烏龍一向是品牌其中一款最歡迎的口味，配方全天然，優雅花香100% 源自頂級金桂，金桂於桂花品種中最出眾；一沖即可讓滿室香氣四溢。金桂採收花期極短，當採摘出珍貴的花蕾後，我們採用人手薰香工序，混合桂花及福建烏龍茶讓茶葉吸收香氣，並經歷繁複的四次薰香過程，提煉出金桂濃郁的香味。