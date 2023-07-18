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2023-07-18 07:30:00

TEA CHÂTEAU “A Toast to Summer”雞尾酒之夜 盛夏時分 當桂花烏龍遇上雞尾酒

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迎接盛夏，舒爽清香的花茶最適合伴您度過悠然心靜的時光。TEA CHÂTEAU 特地帶來一場雞尾酒聚會 “A Toast to Summer”，聯同香港著名調酒師，以TEA CHÂTEAU 桂花烏龍為主題炮製出三款特色雞尾酒，歡迎所有茗茶愛好人士親臨品嚐。

TEA CHÂTEAU 桂花烏龍一向是品牌其中一款最歡迎的口味，配方全天然，優雅花香100% 源自頂級金桂，金桂於桂花品種中最出眾；一沖即可讓滿室香氣四溢。金桂採收花期極短，當採摘出珍貴的花蕾後，我們採用人手薰香工序，混合桂花及福建烏龍茶讓茶葉吸收香氣，並經歷繁複的四次薰香過程，提煉出金桂濃郁的香味。

“A Toast to Summer” 雞尾酒之夜已於7月13日在沙田新城市廣場門店舉行，當晚由著名調酒師Hovan Lam駐店並即席製作三款特色雞尾酒，分別是︰Osmanthus OrchardGenmaicha HighballPeach Oolong Sangria。天然薰香的桂花烏龍，風味自然，茶質温柔細膩，香氣悠長纏綿於口腔之間。當晚場面熱鬧，現場人頭湧湧，不少客戶一家大細同到新城市廣場門店品嚐特色雞尾酒之餘，並選購心儀產品，由於產品大受歡迎，不少茶囊及套裝均被搶購一空。

TEA CHÂTEAU 雞尾酒聚會 雞尾酒之夜 新城市廣場門店
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