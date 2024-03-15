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市場資訊
2024-03-15 09:00:00
日報

Tesla 全新升級版Model 3 後輪驅動版本 輕鬆入手

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Tesla今日推出全新升級版Model 3 後輪驅動版本，並於MegaBox率先展出，價格由港幣$270,200(新「一換一」計劃下全稅豁免)，公眾可於今日起到官網訂購，並於今年第二季開始交付。因應Tesla不斷改善生產流程及技術，Model 3長續航版價格將下調6%至港幣$308,900，配合2024-25年度《財政預算案》之電動車首次登記稅寬減安排，「一換一」計劃後價格為港幣$344,635Tesla並提供價格實惠且便利無縫的充電體驗，經調整後超級充電費用最低收費為HK$1.85/kWh（約每公里 HK$0.3）。Model 3 後輪驅動試駕體驗將於稍後時間開放予公眾登記。
查詢：3974 0254 
網上訂購：https://www.tesla.com/zh_hk/model3

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