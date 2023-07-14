每天入廚總會試過煮食時「滾瀉」甚至忘記熄火。TGC推出多功能嵌入式平面爐STB62GM，以全港首創智能爐頭監控火力，定時定溫，開火期間若鍋具離開爐頭即自動將火力轉細，放回鍋具即自動恢復原有火力，離鍋超過一分鐘更自動熄火，安全又節能。STB62GM更提供智慧煲湯功能，水滾後即自動轉為細火，並在預設時間自動熄火。STB62GM更備有三種預設溫度，當達到指定溫度即自動穩定油溫，以免影響炸物品質。於9月15日或之前選購可享夏日$600現金折扣，更隨爐附送美國Instant食物切碎器連電子磅（價值$1488）。
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日報
TGC全港首創多功能煮食爐 限時減$600
每天入廚總會試過煮食時「滾瀉」甚至忘記熄火。TGC推出多功能嵌入式平面爐STB62GM，以全港首創智能爐頭監控火力，定時定溫，開火期間若鍋具離開爐頭即自動將火力轉細，放回鍋具即自動恢復原有火力，離鍋超過一分鐘更自動熄火，安全又節能。STB62GM更提供智慧煲湯功能，水滾後即自動轉為細火，並在預設時間自動熄火。STB62GM更備有三種預設溫度，當達到指定溫度即自動穩定油溫，以免影響炸物品質。於9月15日或之前選購可享夏日$600現金折扣，更隨爐附送美國Instant食物切碎器連電子磅（價值$1488）。