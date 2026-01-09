TGC新春爐具組合勁減$2,582 加送$780禮遇優惠

馬年在即，TGC誠意推出新春爐具組合限時優惠，精選多款熱賣煤氣煮食爐配搭抽油煙機，以賀年驚喜價$8,888呈獻，助大家煮出新春好意頭！全新智能抽油煙機TURBO-i 700配搭嵌入式煮食爐TRTB62ST-G，現時入手即可慳高達$2,582，再附送$300好氣fun電子禮券及$480抽油煙機標準安裝服務，為大家慳到盡！另有多款指定煮食爐及抽油煙機可供自由配搭，同樣尊享新春組合價$8,888。凡購買爐具可享新春家電加購優惠，加配前置式纖薄洗衣機、前置洗衣乾衣機或多功能浴暖寶，節省高達$1,300。(優惠期至3月15日，優惠受條款及細則約束)

TGC

查詢：2232 1000