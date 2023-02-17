日本製造的TGC煤氣乾衣機以高溫極速乾衣，利用暖風均勻地將衣物烘乾，乾出來的衣物柔軟順滑，猶如為你添「家」溫柔的擁抱，更集「速乾、除菌、去霉」三大功能於一身！TGC煤氣乾衣機在乾衣期間最高更可達80⁰C，即時為衣物消毒，有效消滅包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、霉 菌三類常見的家居細菌，以及殺滅99.9%最常引起過敏的塵蟎。即日起至2023年5月15日或之前選購全線TGC煤氣乾衣機均可享春日限時減$400現金折扣優惠，更可免費獲贈安裝架(價值$640)及排濕喉(價值$380)。
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日報
TGC煤氣乾衣機 春日限時勁減$400
日本製造的TGC煤氣乾衣機以高溫極速乾衣，利用暖風均勻地將衣物烘乾，乾出來的衣物柔軟順滑，猶如為你添「家」溫柔的擁抱，更集「速乾、除菌、去霉」三大功能於一身！TGC煤氣乾衣機在乾衣期間最高更可達80⁰C，即時為衣物消毒，有效消滅包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、霉 菌三類常見的家居細菌，以及殺滅99.9%最常引起過敏的塵蟎。即日起至2023年5月15日或之前選購全線TGC煤氣乾衣機均可享春日限時減$400現金折扣優惠，更可免費獲贈安裝架(價值$640)及排濕喉(價值$380)。