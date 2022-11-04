熱門搜尋:
C觀點 金融峰會 馬斯克 梨泰院人踩人 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
市場資訊
2022-11-04 07:30:00
日報

TGC煤氣恆溫熱水爐冬日限時勁減

分享：

TGC超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD設計簡約纖巧，機身薄至75毫米。其自動恆溫設計，有效穩定一年四季的舒適水溫，每天回家均可享受源源不絕熱水浴。即日起至2023年1月15日期間，凡購買煤氣恆溫熱水爐即享冬日限時優惠，包括TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW15/20SD即時減$800；TGC煤氣恆溫熱水爐RJ12/16RM即減$600；TCG煤氣恆溫熱水爐RS131/161RM或TM即減$600；SIMPA煤氣恆溫熱水爐RS11RM或TM即時減$600。（受條款及細則約束）
查詢：2230 1000
網址：http://www.towngasappliance.com 

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受