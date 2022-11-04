TGC煤氣恆溫熱水爐冬日限時勁減

TGC超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD設計簡約纖巧，機身薄至75毫米。其自動恆溫設計，有效穩定一年四季的舒適水溫，每天回家均可享受源源不絕熱水浴。即日起至2023年1月15日期間，凡購買煤氣恆溫熱水爐即享冬日限時優惠，包括TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW15/20SD即時減$800；TGC煤氣恆溫熱水爐RJ12/16RM即減$600；TCG煤氣恆溫熱水爐RS131/161RM或TM即減$600；SIMPA煤氣恆溫熱水爐RS11RM或TM即時減$600。（受條款及細則約束）

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