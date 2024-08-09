TGC爐具及廚櫃「家電．家 居 ．博覽」優惠

煤氣公司參與「家電．家居．博覽」(2024年8月15至19日，攤位：3FE02)，旗下TGC推出的TGC x Little Twin Stars星之煮食爐(薰衣紫和天空藍)，連同全新Little Twin Stars粉紫夢幻煎鍋，限量版星之套裝將於會場率先上市。同場還有多款煤氣爐具及家居用品以低至6折發售。全新TGC廚房亦提供廚櫃設計及安裝一條龍服務，訂購廚櫃可享呎價7折優惠，即場預約上門度尺更送精美禮品。於會場購買家居用品滿HK$300或以上，即場送煤氣烹飪中心課程電子禮券HK$200。即場登記成為「好氣Fun」網上換購平台會員即送「壽桃蠔皇鮑魚四隻裝」價值$70，更可享飛利浦及三星產品低至5折優惠。

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