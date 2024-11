The Factory Hair 專業髮型屋推出全新環保染髮服務

香港 - 2024年11月8日 - 專業髮型屋 The Factory Hair 今日宣佈推出全新的環保健康染髮服務。此項服務旨在爲顧客提供既優質又對環境友善的美髮體驗。



The Factory Hair 專注於使用來自日本、韓國及歐美的頂級染髮品牌,確保染髮效果的同時,更注重產品的人體及環境友善性。新服務的特色包括:

專業色彩諮詢:根據顧客的髮質、膚色及個人偏好,量身定製最佳的染髮方案。

多元化染髮技術:包括漸層染、高光染、日系霧面染、金屬感染及水彩染等。

流行色彩選擇:提供暖棕色、焦糖棕、奶茶色、烏木灰、冰川藍等時尚色調。

全方位護理方案:包括染後專業護理建議和服務。



The Factory Hair 創始人表示:「採用來自日本、韓國及歐美一線染髮品牌的產品固然會增加我們的營運成本,但這正反映了我們對提供卓越服務的承諾,並且保證顧客能夠享受到最優質和最安全的染髮體驗。」



除了染髮服務,The Factory Hair 還提供以下服務: