The Flame Bar & Restaurant 進駐觀塘亞太中心

觀塘的亞太中心最近有一間新開業的餐廳酒吧進駐，餐廳價錢親民，菜式由曾於五星級酒店擔任總廚的廚師主理，出品有保證。餐廳主打佐酒料理，不得不提”The Flame”的斧頭扒，配紅酒帶出濃郁牛味。德國豬手配紫椰菜，是啤酒的最佳配搭。如果喜歡白酒，不妨試法式蜂蜜堅果烤金文畢芝士。還有一系列佐酒菜。最近餐廳聯乘Stella Artois推出試業快閃優惠，以優惠價$148就嘆得到2杯啤酒及2款小食，還贈送Stella Artois限量版啤酒杯一隻。

電話：9232 9838

地址：觀塘觀塘道414號亞太中心3樓303號舖