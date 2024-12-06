由文創產業發展處作為主要贊助機構，香港設計中心跨界聯動商業品牌、商場、院校、非牟利機構等各界伙伴，舉辦旗艦項目BODW in the city於12月2日至16日，帶來逾60項主題活動，其中精選活動包括與The Macallan麥卡倫合作的工作坊，參與者可一邊品嚐最新Macallan威士忌，一邊感受藝術氛圍，體驗風味與香氣與藝術創意結合，來一趟感官之旅，精選活動包括The Macallan西班牙藝術工作坊（$200/位）；The Macallan玫瑰與大麥摺紙藝術工作坊（$200/位）；The Macallan威士忌與雪莉酒品鑑體驗（$338/位）。
地點：中環士丹利街1號
日報
The Macallan工作坊 體驗風味香氣與藝術創意結合
由文創產業發展處作為主要贊助機構，香港設計中心跨界聯動商業品牌、商場、院校、非牟利機構等各界伙伴，舉辦旗艦項目BODW in the city於12月2日至16日，帶來逾60項主題活動，其中精選活動包括與The Macallan麥卡倫合作的工作坊，參與者可一邊品嚐最新Macallan威士忌，一邊感受藝術氛圍，體驗風味與香氣與藝術創意結合，來一趟感官之旅，精選活動包括The Macallan西班牙藝術工作坊（$200/位）；The Macallan玫瑰與大麥摺紙藝術工作坊（$200/位）；The Macallan威士忌與雪莉酒品鑑體驗（$338/位）。