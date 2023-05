The Point X Mr. Men Little Miss聯乘推精品

購物消閒綜合會員獎勵計劃 The Point首次聯乘Mr. Men Little Miss,推出多款限量版生活精品,包括雨遮、手挽袋、環保袋及保溫瓶。雨遮系列一共有長遮及縮骨遮兩款,兩個袋款也是各具特色,手挽袋以破格的黑白剪影圖案為主調,而摺疊式環保購物袋除了容量大和實用之外,更設有兩面不同圖案。保溫瓶設計簡約的趣怪小情景讓人會心微笑,更採用304不銹鋼,可保溫6小時或以上。The Point會員可以指定積分,或憑指定積分加錢於新地旗下25個商場換領,每款禮品數量有限,換完即止。

The Point: https://bit.ly/3nsaayb