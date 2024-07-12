THERMOS 膳魔師 X 香港本土插畫師 Handmadeship 推本地主題「120週年保溫產品系列」 保存暖心溫度

為慶祝THERMOS膳魔師今年踏入120週年！THERMOS膳魔師特別聯乘香港本土插畫師 Handmadeship，推出「120週年保溫產品系列」，以香港文化、飲食、景點為主題的保溫瓶及燜燒罐，讓大家感受懷舊的香港特色，繼續秉承品牌理念陪伴大家，保存暖心的溫度。

該系列共有三款500毫升保溫瓶及一款500毫升燜燒罐，插畫家Handmadeship在保溫瓶及燜燒罐上分別畫上港式小食、懷舊士多、香港特色景點、茶餐廳及酒樓的相關精美插畫，如街頭小吃雞蛋仔、下午茶西多士、童年回憶零食、著名景點山頂纜車等，特色插畫填滿整個保溫瓶，設計色彩繽紛！此外，保溫瓶與燜燒罐依舊高效實用！保溫瓶採用超輕物料，重量僅210克，保溫保冷，就算在不同季節都可以保持溫度；而燜燒罐可為食物保溫保冷，亦可用來燜煮食材，只需把燜燒罐預先放入熱水預熱，再放入食材，便能輕鬆炮製出簡單菜式。