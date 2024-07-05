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市場資訊
2024-07-05 09:45:00
日報

Towngas啟動Taste Hong Kong七月餐飲活動推廣

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香港中華煤氣有限公司推出「Taste Hong Kong」餐飲活動推廣，由旗下高級西餐廳CulinArt 1862領軍，聯袂城中多間米芝蓮星級餐廳，組成星光熠熠的名廚陣容。Taste Hong Kong」將以餐飲禮券打響頭炮，共有八間著名星級餐廳參與，包括 AmiArborArcaneCornerstoneCulinArt 1862DalloyauÉPUREHeimat餐飲禮券由即日至7月14日於Towngas網上專屬換購平台「好氣Fun」作公開發售，客人可以七五折優惠（即港幣750元）加好氣Fun 150分購買面值港幣1,000元禮券，數量有限。餐飲禮券的使用期限至2024831日。美食愛好者宜把握黃金機會，以優惠價錢嚐盡城中星級名廚的風采。
https://bitly.cx/iKqt

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