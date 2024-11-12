TUMI 歡慶節日團聚的美好喜悅

動感設計、全新配色和 19 Degree 鋁合金系列新品，為整個季節增添歡樂

黑色紋理 19 Degree 旅行箱系列

黑色及銀色 19 Degree 鋁合金輕便單肩背囊 銀色 19 Degree 鋁合金太陽眼鏡盒及旅行手錶盒

（左至右)：Pewter Metallic 金屬配色 Asra 小號斜揹袋 ，Voyageur Vail 中號手提袋 及 Belden Travel Wallet ,銀藍色 Voyageur Celina 背囊

反光提花色TUMI Alpha 雙層可擴充旅行袋, TUMI 多用途背囊, 國際雙拉錬四輪手提旅行箱

TUMI 米白色/棕褐色運動系列，TUMI 旅行配件1

香港 - 2024年11月12日 - 國際知名旅行生活及配件品牌 TUMI，今年以匠心獨具的禮品構思，傳遞節日團聚的歡樂氣息，並為您清單上的每個人帶來驚喜。今年度的節日系列，延續 TUMI 一貫的動感創新設計，並融合尖端科技，推出 19 Degree 鋁合金系列全新款式、時尚的金屬配色，以及 Alpha 包款上絕對吸睛的炫光 TUMI 標誌。此外，節日系列還精心挑選了旅行必需品，以及充滿異國風情的香氛，為您和您的親朋好友帶來超越地域與文化的團聚感受。TUMI 將引領您穿越時空，感受那份共同的節日喜悅。TUMI 將伴您同行。在這個節日季，TUMI 推出四款全新生活方式產品，作為 19 Degree 鋁合金系列耐用、時尚且吸睛的華麗延續。其中，緊湊型斜背包採用可旋轉背帶設計，並可拆卸變成手提包，成為節日派對的時尚多功能選擇。高性能奢華系列的其他新品還包括旅行手錶盒，可為三枚腕錶提供無與倫比的保護，以及一款精美的太陽眼鏡盒，為您或親友的 TUMI 太陽眼鏡提供極致防護。節日季節是展現光彩與華麗的最佳時刻。TUMI 推出時尚的錫色金屬皮革色調，為您的造型增添一抹華麗色彩。Asra 小號斜揹袋錫色金屬款，散發著不亢不卑的閃爍與優雅，讓您的必需品觸手可及，非常適合夜間出行或參加節日派對，採用柔軟皮革材質製成的 Voyageur Vail 中號手提袋錫色金屬款，是攜帶日常必需品的理想選擇，並搭配斜挎背帶，兼具舒適與多功能性。本季的另一亮點是全新推出的銀色天空色調，靈感來自冬日蒼穹的冷灰色金屬光澤。此現代色調適用於Celina 後背囊和 Madeline 化妝袋等單品，為節日季增添亮眼光彩，既實用又時尚，是送禮的理想選擇。TUMI Alpha 系列的高性能商務旅行產品中，新增了一款令人驚豔的設計：反光 TUMI 提花款，為節日的閃耀氣氛帶來獨特風格。醒目的反光印花搭配超大 logo 設計，為國際雙拉錬四輪手提旅行箱、TUMI 多用途背囊和雙層可擴充旅行袋等單品產品增添一股清新而現代的氣息。大膽的設計元素為我們標誌性 logo 增添了現代感，為現代旅行者提供了風格與功能的完美融合。這個節日季，TUMI 為熱愛運動和旅行的人士準備了多樣的禮品選擇。作為 PGA 巡迴賽、PGA 巡迴賽冠軍賽和 LPGA 巡迴賽的官方行李合作夥伴，TUMI 的高爾夫系列結合了卓越的功能性與極致品質，提供各種款式的包袋和配件。對於追求完美生活的旅行者來說，TUMI 最新推出的大、中、小號旅行收納，以黑色、淺紫色為核心配色，並且提供個性化的刺繡服務，讓收納兼具效率與個人風格。此外，Belden 拉鍊護照夾提供護照、卡片及文件的專屬收納空間，讓您輕鬆且安全地收納旅行必需品，同時保有時尚與條理，毫不妥協。如果您鍾愛簡單的個性化做派，TUMI 全新行李帶提供季節性橄欖色及淺紫和黑色，為您的行李增添一抹時尚感。探索更多禮品靈感，請前往附近的 TUMI 專賣店或訪問 TUMI.com。¹僅供部分亞太地區。