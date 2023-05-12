UNIQLO與香港傷殘人士體育協會 合作啟動「殘疾人運動社區及學校發展計劃」 攜手推動殘疾人運動 建立多元共融社會

香港殘疾運動員近年在國際比賽中屢創佳績，惟在本港融合教育制度下，仍有超過兩成的主流中小學縱有取錄殘疾學生，卻缺乏相關體育培訓支援。日本服裝零售商UNIQLO日前宣佈與香港傷殘人士體育協會（HKSAPD）合作，推動為期兩年的「殘疾人運動社區及學校發展計劃」，為本地殘疾人士提供更多運動訓練機會，並且發掘更多有潛質的殘疾人士參與培訓，培育新星，同時推動傷健共融。

發展計劃於2023年4月展開，為期兩年，分別於社區及學校層面進行推廣活動、訓練課程及比賽，針對社會上不同年齡及背景的殘疾人士。計劃涵蓋11個由HKSAPD發展的運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、保齡球、輪椅籃球及輪椅劍擊。計劃預期舉辦逾2,000場活動，將有超過15,000名學生、家長及教師參與。

政府近年加強支援殘疾運動員，並且推動殘疾人士參與體育活動。而UNIQLO自2021年起支援殘疾人士就業，至今已經聘請了23殘疾人士在前線工作，希望協助他們在工作以外發掘自信、發揮所長，其中有兩位員工正正是HKSAPD會員。在這機緣之下，UNIQLO全力贊助由HKSAPD協力支持和籌辦的「殘疾人運動社區及學校發展計劃」。

UNIQLO香港營運總監太田友幸先生表示，很高興能成為HKSAPD的合作夥伴，推動本地殘疾人運動發展，深信透過運動和關愛共融，能培養更多元社會文化，成就更共融的社會， UNIQLO會有1,800人次參與為期兩年的發展計劃。

HKSAPD主席梁禮賢醫生表示，協會一直致力加強與學校及社區合作，讓殘疾人運動得以持續發展，並且投放更多資源，培育精英運動員為港出戰；但更重要的是，希望透過今次計劃，讓更多人認識和了解殘疾人體育運動、以至主流學校在殘疾學生體育培訓上面對的困難，從而喚起社會人士對殘疾人體育運動的支持及認同。

今次計劃更將成為香港代表隊梯隊發展中的重要基礎，一方面通過推廣活動，鼓勵殘疾人士積極參與運動，另一方面發掘有潛質的參加者，招募他們參與恆常的訓練課程，並沿運動員發展階梯逐步晉身為精英運動員，接受系統訓練，繼而代表香港參加國際賽事。

此外，活動對象不限於殘疾人士，一般市民或學生亦可透過社區及學校活動，認識更多殘疾人士運動，共同支持本地傷健運動發展，真正達至多元共融。