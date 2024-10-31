Unlimit攜手SHOPLINE，助力中國商家全球拓展

通過此次合作，雙方將優化跨境支付解決方案，推動中國品牌在全球範圍內的發展。倫敦，英國 - 2024年10月31日 - 全球知名金融科技企業Unlimit宣布與迅速崛起的軟件即服務（SaaS）提供商SHOPLINE達成戰略合作。這一聯盟旨在通過引入新的支付流程，幫助中國商家拓展國際市場。
SHOPLINE將充分利用Unlimit提供的超過1000種全球支付方式和卡支付服務，幫助中國商家順利處理來自其他亞太國家以及拉美、歐洲、英國和非洲等新興市場的客戶付款，從而提高支付通過率和客戶滿意度。
中國電子商務市場繼續位居全球之首，其中跨境銷售為其持續增長貢獻了重要力量。根據中國海關總署的數據，2024年上半年，跨境電商進出口總額達到1.22萬億元人民幣，同比增長10.5%，這表明中國品牌在國際市場上擁有廣闊的擴展機會。
Unlimit首席客戶官Irene Skrynova表示："我們非常高興能夠支持中國品牌跨越國界，輕鬆接收全球客戶的支付。此次合作體現了我們的共同願景——即為電商商家提供必要的支付工具，助力他們在國際市場上更進一步，突破現有界限。"
SHOPLINE支付業務總經理Raymond Hsu表示："「我們的成功來自於客戶的成功」是SHOPLINE一直秉持的態度，與Unlimit的合作也是遵循這個思路，讓我們能夠為SHOPLINE的商戶提供更多優質的支付選項，為跨境電商的最後一公里帶來更多可能性。"
隨著中國品牌加速國際化步伐，Unlimit與SHOPLINE的合作將為這一趨勢提供獨特支撐，通過為商家提供核心基礎設施，幫助他們實現更廣泛的市場覆蓋和更大的成功。
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關於Unlimit
Unlimit成立於2009年，是一家金融科技公司，為客戶提供收單、賬戶、BaaS等多種金融服務。Unlimit致力於為客戶提供消除金融邊界的解決方案，使企業能輕鬆地在歐洲、英國、拉丁美洲、亞太和非洲等地區開展本地和國際業務。Unlimit在遍布五大洲的16個辦事處共有超過700名員工。更多詳情，請前往：www.unlimit.com
關於SHOPLINE
SHOPLINE，全球零售解決方案商和全球零售系統服務商，是一家總部位於新加坡，專注於通過獨立站助力跨境電商品牌出海的企業級技術服務公司。
"簡單開放、追求極致、與客戶共贏"是SHOPLINE秉持的企業價值觀，迄今，SHOPLINE已建立包括全球研發中心在內的約2000人國際化團隊，搭建了從建站、流量、支付、物流到培訓的全鏈路服務體系，並成功幫助多家跨境電商企業實現品牌出海。服務包括Linsy、FMS、Samebike、In The Style、Peter Jackson、Lush在內的全球知名品牌。