Unlimit攜手SHOPLINE，助力中國商家全球拓展

關於Unlimit

Unlimit成立於2009年，是一家金融科技公司，為客戶提供收單、賬戶、BaaS等多種金融服務。Unlimit致力於為客戶提供消除金融邊界的解決方案，使企業能輕鬆地在歐洲、英國、拉丁美洲、亞太和非洲等地區開展本地和國際業務。Unlimit在遍布五大洲的16個辦事處共有超過700名員工。更多詳情，請前往： www.unlimit.com



關於SHOPLINE

SHOPLINE，全球零售解決方案商和全球零售系統服務商，是一家總部位於新加坡，專注於通過獨立站助力跨境電商品牌出海的企業級技術服務公司。

"簡單開放、追求極致、與客戶共贏"是SHOPLINE秉持的企業價值觀，迄今，SHOPLINE已建立包括全球研發中心在內的約2000人國際化團隊，搭建了從建站、流量、支付、物流到培訓的全鏈路服務體系，並成功幫助多家跨境電商企業實現品牌出海。服務包括Linsy、FMS、Samebike、In The Style、Peter Jackson、Lush在內的全球知名品牌。

