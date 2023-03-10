Uplive X Calvin 歌唱教室主播招募活動 冠軍得主分享

香港第一大直播品牌Uplive，現已成為全球前列的視頻社交平台，目前香港註冊用戶超過一百萬人，並致力推動為新興市場的人們提供新機遇、通過其社交平台提倡和推動正向理念，為社會帶來正面影響，以及保護用戶的隱私和信息安全，為每一位觀眾提供最優質的直播體驗。並幫助每一位主播能發光發亮展示自我。歷時近一年與SingingSoul Academy合作的音樂活動，由新晉作曲編曲人Y.Siu林祐陞及專業作曲編曲家特意打造，主唱Uplive主播Niki Mok莫麗淇及Happy Cheng鄭霖合唱的歌曲《下一刻相遇見》，已於各大音樂平台上架，同時登上新歌推介榜。

Uplive首位破億主播兼主唱Niki分享指，當初因她喜歡自由，因而考取了揸小型飛機牌照可以四處去旅行，而當直播主不受時間區域限制，於旅行中開播更可帶觀眾眼睛去旅行，為觀眾帶來即時新體驗。加入Uplive已第5年的她，得到一班支持者的愛及不少曝光機會，可於不同廣告中出現。她相信只要做自己，表現最真實一面，在不同領域與觀眾互動交流，跟支持者好好維繫關係。她並感恩於Uplive累積了5年直播經驗，多謝一班愛戴她的朋友和支持者《飛行淇》們。並指會善用時間提升自己，令自己不停進步。