Vantage Data Centers 歡迎 Jeremy Deutsch 加入 出任亞太區總裁

Deutsch 從 Equinix 加入 Vantage，將推動區內業務增長，以應對 AI 和雲端服務前所未有的需求。香港 - 2024年10月7日 - 全球領先的超大規模數據中心園區供應商 Vantage Data Centers 今日宣布，Jeremy Deutsch 正式加入公司，出任亞太區總裁。Deutsch 將負責推動 Vantage 在亞太區的業務發展，包括制定策略、市場拓展、銷售、建設及營運管理，並直接向北美及亞太區執行副總裁 Jeff Tench 彙報。
Deutsch在資訊及通訊科技（ICT）領域擁有超過 20 年的領導經驗，為 Vantage 的管理團隊注入豐富的專業知識。在此之前，Deutsch曾在全球數碼基礎設施公司 Equinix 任職 20 年，並自 2019 年起擔任亞太區總裁。任職 Equinix 期間，Deutsch 帶領公司的業務和增長策略，與全球整體發展計劃達成一致的目標，推動公司在亞太地區擴大版圖，在五年間擴展至五個新國家，同時實現強勁的核心業務增長。在加入 Equinix 之前，Deutsch 曾在領先的資訊及通訊技術（ICT）公司擔任不同職位，包括 Unwired Australia（SingTel Optus旗下公司）和 Pihana Pacific，後者於 2002 年被 Equinix 收購。
Tench 表示：「隨著我們進入亞太區由 AI 驅動的下一輪增長階段，我們很高興能夠歡迎 Jeremy 加入團隊，並期待與他合作，繼續滿足我們亞太區客戶的需求。Jeremy 是業界的資深專家，他的廣博知識和專業經驗將在我們迅速擴展亞太區業務平台的過程中發揮至關重要的作用。」
Deutsch 表示：「我非常高興能夠加入 Vantage，領導公司在亞太區的快速增長業務。Vantage 的亞太平台正在爆發性增長，我期待能夠幫助團隊進一步壯大並支持需要頂級可持續數碼基礎設施的客戶。」
Deutsch 在亞太區享有盛譽，曾擔任由 Vantage 協助成立的亞太數據中心協會（APDCA）的首任主席，並且是該協會董事會成員之一。
過去兩年，Vantage 的亞太業務取得顯著增長，主要受 AI 和雲端服務需求的驅動，目前在區內擁有八個運營中或正在興建的園區。近期，Vantage 宣布正在開發中的 256MW Cyberjaya 園區正式破土動工，這將成為公司迄今為止在亞太區最大的園區，也是其在馬來西亞的第二個園區。
欲了解Vantage Data Centers在亞太地區的園區資訊，請瀏覽https://vantage-dc.com/data-center-locations/apac/.
關於Vantage Data Centers
Vantage Data Centers為全球知名超大規模企業、雲端供應商和大型企業，提供電力、冷卻、保安監控和網路連接等技術。Vantage 在北美、歐洲、中東、非洲與亞太地區五大洲開發和營運資料中心，以創新方式強化資料中心設計，在靈活的環境中實現可靠性、效率及永續性，同時亦可依照市場需求快速擴展。
詳情請瀏覽網站：http://www.vantage-dc.com.