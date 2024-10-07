Vantage Data Centers 歡迎 Jeremy Deutsch 加入 出任亞太區總裁

Deutsch 從 Equinix 加入 Vantage，將推動區內業務增長，以應對 AI 和雲端服務前所未有的需求。

Vantage Data Centers亞太區總裁Jeremy Deutsch

Deutsch在資訊及通訊科技（ICT）領域擁有超過 20 年的領導經驗，為 Vantage 的管理團隊注入豐富的專業知識。在此之前，Deutsch曾在全球數碼基礎設施公司 Equinix 任職 20 年，並自 2019 年起擔任亞太區總裁。任職 Equinix 期間，Deutsch 帶領公司的業務和增長策略，與全球整體發展計劃達成一致的目標，推動公司在亞太地區擴大版圖，在五年間擴展至五個新國家，同時實現強勁的核心業務增長。在加入 Equinix 之前，Deutsch 曾在領先的資訊及通訊技術（ICT）公司擔任不同職位，包括 Unwired Australia（SingTel Optus旗下公司）和 Pihana Pacific，後者於 2002 年被 Equinix 收購。

