Vedanta集團計劃向AvanStrate Inc.斥資近五億美元 加速高科技顯示玻璃產業的創新發展

新加坡/印度孟買 – 2024年11月13日 – Vedanta Limited 宣佈將注資近五億美元,於該集團旗下全資控股的顯示玻璃龍頭製造商 AvanStrate Inc. (ASI)該項投資旨在加強 ASI 的創新能力及規模,並同時提升研發、生產以及產品供應實力,以滿足全球對先進顯示玻璃的急速需求。



ASI 憑藉在台灣、南韓及日本的深厚業務和研發基礎,現正積極推動下一代先進封裝的玻璃產品開發,並有望應用於半導體、生物科技、汽車顯示器等高增長行業。同時,ASI 亦積極尋求策略性合作夥伴,以推動技術革新並提升其市場競爭力。



AvanStrate Inc. 的全球董事總經理 Akarsh Hebbar 表示:「Vedanta 集團此次的戰略投資,充分顯示出我們在增長項目上的重點轉移。我們相信,ASI 先進的研發實力和世界級的工程團隊,能夠為客戶和合作夥伴帶來前瞻性的解決方案,並引領公司走向積極的行業改革道路。ASI 將很快成為全球先進玻璃技術和產品創新領域的領導者之一。」



Vedanta 在今年早些時候已取得 ASI 98% 的股權。此舉展現了 Vedanta 在高科技業務領域的拓展決心,並將 AvanStrate Inc. 納入其在關鍵礦產、未來能源以及技術領域的業務版圖。Vedanta 集團將持續探索自動化、環境社會治理 (ESG) 和永續能源方面的創新機遇,以加強集團的技術實力,同時滿足全球市場的多變需求。



AvanStrate Inc. 的行政總裁 Charlie Lee 補充道:「Vedanta的專業與支持,讓我們在擴大研發、擴充生產規模及滿足不斷增長的市場需求方面具有強大優勢。隨著 ASI 進軍新市場領域,滿足高性能材料的廣泛需求,我們將進一步鞏固在顯示玻璃行業及其他領域的領導地位,同時專注於推動永續發展和長期增長。最近推出的 Super Green SaiSei (超綠能再生) 的新型高回收率顯示玻璃產品,就是一個完美的例子。該款產品在技術與品質上領先業界,目前還沒有其他競爭對手能與之匹敵。」



全球特種玻璃應用市場估值達 420 億美元,預計到 2030 年將達到近 600 億美元。AvanStrate 憑藉其先進的製造能力和策略性的合作結盟,已最好充分準備迎接此一需求,並為全球供應鏈做出重大貢獻。