ViewSonic LS711HD 短焦雷射投影機

ViewSonic Luminous Superior系列是專為商業和教育空間設計的無燈泡投影機系列。LS711HD 採用領先業界的第三代雷射光源技術，提供 4,200 ANSI 流明的亮度，可達 30,000 小時的使用壽命，避免使用有毒汞元件，在不更換燈泡的情況下提供明亮生動影像，減少燈泡更換成本和麻煩，輕巧設計也降低了運輸成本，使總體擁有成本更節省。0.49 短焦距投影比，只需 1.1 公尺，就能投影 100 吋的大畫面；支援水平/垂直角度校正、四角調整功能，兼具靈活安裝方式和易於調整圖像等特點，即使在側面投影也能提供完美的影像。LS710HD 雷射投影機還支援 360° 投影和縱向模式等多種應用，為餐廳、健身房、畫廊等不同場所帶來沉浸式體驗。建議售價：HK$10,999

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