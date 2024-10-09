VT Markets分析報告：美元指數下行趨勢

香港 - 2024年10月9日 - 隨着美聯儲採取更寬鬆的貨幣政策，VT Markets 強調交易員和投資者必須保持知情和積極主動的重要性。美聯儲最近在 2024 年 9 月 19 日決定降息 50 個基點，這標誌着其從之前的激進加息政策向旨在預防潛在經濟衰退同時謹慎管理通貨膨脹的策略轉變。本分析提供了對美元及更廣泛金融市場影響的全面審視，爲投資者提供戰略性指導，幫助他們有效地應對這些不確定的時期。

美元指數日線圖

美聯儲的轉向及其影響



本次降息是美聯儲自2000年後的第四次降息週期，前三次降息的觸發點是因為突發性事件導致了經濟顯著衰退，美聯儲不得不採用寬鬆貨幣政策拯救經濟，而這次是屬於預防性降息，因為一場衰退"陰雲"正籠罩美國。



經濟指標與聯儲局調整



眾所周知，本輪加息週期是以打擊通脹為目標，在經歷一連串密集且激進的緊縮政策後，美國通脹明顯回落，從9%降至目前的2.6%，但另一方面，失業率也從今年初的3.7%飆升至4.3%，經濟出現放緩跡象，衰退警報再次被拉響。



在利率決議聲明中，美聯儲對通脹的論述沒有太大改變，僅再次強調通脹正趨近於2%的目標，但對就業市場的描述則由溫和轉為放緩。為了平衡降通脹給經濟發展帶來的風險，美聯儲不得不開始調降基準利率。



雖然降息符合預期，但一次50個基點的幅度還是讓部分市場參與者感到意外，同時也擔心未來是否會出現經濟衰退。對此鮑威爾作出了解釋，稱2024年一季度的非農數據和工資普查初步報告中的薪資可能被高估[1]，對照褐皮書可以看出企業薪資壓力有所減輕。至於後續衰退風險會不會升高，鮑威爾表示目前沒有看到任何跡象。



美聯儲堅定鴿派立場 年內降息幅度引猜測



美聯儲降息靴子正式落地，接下來市場的焦點也開始轉向年內降息的概率以及降息幅度。在最新的點陣圖上，委員分佈大幅下修至4.25-4.5%區間，顯示出年內還有約50個基點的降息空間，預估11、12月會議上將各降25個基點，而明年全年預計還有100個基點的空間，長期來看利率將維持在3%以下的水準，美聯儲將延續鴿派立場。



降息是把雙刃劍，雖然可以刺激經濟，但也有業內人士擔憂通脹會不會捲土重來。最新的美聯儲經濟預測報告（SEP）顯示，今年GDP預測值從原來的2.1%下調至2%，明後年GDP預計維持在2%，顯示出對於經濟成長還是保持信心，而失業率則上調至4.4%，VT Markets分析團隊表示，結合經濟成長預期來看，失業率主要來自就業供需平衡，由於尚未見到大幅裁員的可行性，在降息作用下將有助於緩解就業市場下行風險。



通脹部份，PCE從2.6%下調至2.3%，核心PCE從2.8%下調至2.6%，雖然預期更加樂觀，但現階段通脹數據對市場的影響正逐漸減弱，美聯儲更關注"堅挺"的住房通脹，該指標下行速度一直偏慢，後續須特別關注。



美聯儲降息對全球金融有著深遠和廣泛的影響，尤其是美元指數，大幅度的降息會不會造成美元指數暴跌成為投資者關注的焦點之一。



與其他國家央行相比，美聯儲降息其實相對滯後。比如歐洲央行和加拿大央行均在今年六月首次降息，英國央行則在八月首次降息，還有許多其他央行也將陸續開始轉向寬鬆，有效緩解了美元的下行壓力，不太可能出現預期中的雪崩式下跌。從最近幾次美聯儲調整利率時可以發現，美元往往會提前反應，從今年Q3以來美元指數已從高點105.7一線跌至目前的100關口，跌幅十分明顯。



由於後續美聯儲將繼續保持寬鬆政策，因此美元漲勢相對有限，或呈現出緩慢下跌狀況。雖然這個過程中會隨著降息幅度預期的變化偶爾出現反彈，但操作上可以繼續維持偏空角度。



VT Markets 研究團隊建議，雖然崩盤似乎不太可能發生，但可以預期會逐漸下降。然而，必須注意的是，這些預測涉及固有風險和不確定性，實際結果可能會有所不同。投資者在做出任何投資決定之前，應自行進行盡職調查。過去的表現並不代表未來的結果。



交易觀點與策略展望



VT Markets 建議交易者看淡美元，但也要為新經濟數據或聯儲局政策變化引發的潛在短期復甦做好準備。



[1] https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20240823a.htm

