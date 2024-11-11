VT Markets舉辦第四季全球投資論壇

香港 - 2024年11月11日 - 在全球經濟復蘇、通脹壓力和地緣局勢風險等因素影響下，金融市場充滿機遇和挑戰，交易者如何把握投資機會，合理進行資產配置並規避風險將成為制勝關鍵。為幫助交易者在變幻莫測的市場中找到最佳投資路徑，11月2日，VT Markets在香港舉辦了一場主題為"環球投資先機"的論壇，共同探討第四季度全球投資的策略與機會。



論壇共邀請5位主講嘉賓，演講內容涵蓋資產配置、投資機遇探索、策略制定等，涉及黃金、ETF和港股等熱門投資標的，緊跟趨勢並具有高度的實用性價值，吸引了約400位投資者和業界人士親臨現場。



黃金期貨的避險作用與投資契機



隨著全球貨幣政策的波動和投資避險需求的增加，黃金作為重要的避險保值資產再次成為市場關注的焦點。本次論壇上，VT Markets特邀分析師Eyad就探討了黃金期貨的演變與投資機會。從歷史視角分析了黃金期貨的演變，並結合當前市場形勢和數據，提出了投資黃金期貨的專業建議。



全球市場與多元化資產配置



而凱基投資策略部主管溫傑、南方東英資產管理的副總裁羅錡龍則聚焦全球市場與多元化的資產配置策略。溫傑對第四季的市場表現進行了展望，並指出，近半年港股正處於第二波整固期，未來應關注中美兩大經濟體的決策和數據，同時維持對第四季港股和美股的審慎樂觀態度。羅錡龍也強調了多元化配置的重要性，認為分散配置可有效對沖風險，特別是在高波動市場中。



深中通道開啟區域經濟潛力



海雅集團香港區高級經理連英龍則聚焦即將完工的深中通道項目，探討該專案對香港及大灣區經濟的潛在影響。他建議投資者關注沿線市場動態，提前佈局潛力行業，抓住區域經濟整合的紅利。



第四季港股市場投資策略



對於投資者當下較為關注的第四季度投資策略，股壇名家沈振盈表示，港股市場雖有波動，但科技和高息股板塊仍具潛力。他建議投資者根據風險承受能力靈活調整組合，並關注政策變化，以應對市場波動。



本次論壇輸出了大量前瞻性觀點、投資方法和策略，獲得與會者高度評價，許多與會者認為演講內容具有學術深度又切合實際，提供的投資策略不僅簡單易懂，同時也具有很高的可操作性，讓他們對未來的投資路徑有了更加清晰的方向。



VT Markets作為論壇的主辦方，始終致力於為投資者打造專業化、全球化的投資交流平臺，希望通過此類活動為廣大投資者提供前沿的市場洞察，幫助他們在複雜多變的市場環境中做出明智的投資決策。





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