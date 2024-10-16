VT Markets解析黃金四季度走勢及4大影響因素

香港 - 2024年10月16日 - 第三季度黃金價格經歷一波三折，從5、6月的震盪走勢到7月數次刷新歷史高點，最後轉向出現顯著下跌。驚心動魄的走勢不僅讓市場繃緊神經，也對其第四季度的走勢給予了高度關注。VT Markets分析報告指出，金價目前的漲勢並非終點，真正的頂部或仍未出現，四季度因眾多利多因素影響，黃金價格仍有望沖高。



四大因素影響黃金價格



首先是全球主要央行開啟降息週期，由於實質利率下降，黃金作為無息資產的吸引力也會隨之升高。



其次，中東局勢劍拔弩張， 4月伊朗襲擊以色列，代理人戰爭升級成直接衝突。但由於攻擊前伊朗已提前數日發出警告，且攻擊目標是人口稀少的沙漠地區，因此影響相對有限。但局勢在10月驟然升級，伊朗直接向以色列人口稠密地區發射了180枚彈道導彈，戰爭一觸即發，此時，黃金的避險價值將展露無遺；



而美國總統大選也推動了黃金買盤。隨著選舉終戰降至，選情也陷入膠著狀態。由於特朗普和哈裡斯雙方都有穩固的基本盤，目前支持率差距也不大，市場不敢輕易押注，大量資金湧入黃金市場。



新興國家的黃金儲備策略也影響著金價走勢。雖然中國人民銀行在二季度後暫停購入黃金儲備，但七八月並未發現出售跡象，且其餘新興國家如土耳其、印度和波蘭等國仍在持續性的購買黃金。根據2024年央行黃金儲備調查顯示，29%央行機構表示未來12個月將會增持黃金儲備，為近6年來最高值，增持原因包括無違約風險、抗通脹、防止經濟衰退以及黃金的高流動性等，反映出黃金的高度吸引力。



第四季度黃金投資策略



除了以上4大基本面，VT Markets研究團隊還從技術面角度進行分析，給出了金價看漲的依據，該團隊認為，黃金在二季度創下的新高點將成為多頭在四季度開啟二次進攻的起始點，同時也是重要的防守區間。加上利多因素推動，金價跌至此區間的機率幾乎為零，因此操作上仍可維持偏多方向。





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