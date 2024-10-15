VT Markets 分析師闡述美國總統大選對第四季股市的影響

香港 - Media OutReach Newswire - 2024年10月15日 - 隨著美國總統大選進入最後階段，VT Markets 分析師發佈了一份全面的研究報告，詳述了第四季度股票市場的預期影響。該報告檢視了各行業的變動、市場對政治事件的反應，以及交易員和投資者可能考慮的策略。 市場氣氛與產業的變化 根據 VT Markets 的資料，股票市場在第三季經歷了相當大的波動，這主要是受到美聯儲政策的不確定性以及更廣泛的經濟前景所影響。因人工智能驅動成長而飆漲的科技股，隨著交易員獲利了結，開始出現修正的跡象。儘管蘋果和Tesla等科技龍頭公司的盈利表現強勁，但整體而言，市場情緒仍然審慎。 然而，由於市場對人工智能對生產力的長期影響重拾信心，科技股於 9 月再度上揚。與此同時，公用事業、房地產、工業及材料等傳統落後的板塊快速上揚，顯示市場出現顯著的輪動。 總統大選成為市場催化劑 VT Markets 報告指出，即將舉行的美國總統大選是影響第四季市場動態的關鍵因素。分析師指出，民主黨的競選出現了意料之外的轉折，賀錦麗成為提名人，這加劇了與特朗普的競爭。民調顯示競選非常激烈，截至 9 月，賀錦麗略微領先特朗普。 分析師強調，密歇根州、賓夕法尼亞州和內華達州等關鍵戰場州可能會決定結果，而賓夕法尼亞州將成為特別難以預測的戰場。 候選人的經濟政策與市場影響 本研究概述了兩位候選人提出的經濟政策，這些政策可能對各個市場領域產生重大影響。賀錦麗 提出提高公司稅以資助公共措施，並維持對收入在 40 萬美元以下的個人減稅。 [1] 相反，特朗普的目標是進一步降低公司稅，並提高關稅，尤其是對中國進口產品。 [2]

移民與能源政策在兩位候選人之間也有很大的差異，特朗普主張採取嚴厲措施對付非法移民，並偏好傳統能源補貼。[2] 賀錦麗則支持為無證移民提供合法途徑，並打算大力投資再生能源。[1]

VT Markets 分析師認為，選舉結果將對第四季的投資策略起關鍵作用。特朗普連任可能會刺激化石燃料、金融、國防和加密貨幣行業的增長。另一方面，賀錦麗的勝利可能會推動可再生能源、電動汽車和半導體產業的發展。儘管選舉結果不明朗，分析師認為人工智慧驅動的科技股將持續提供強勁的投資機會，有可能在選舉後推動更廣泛的市場反彈。VT Markets 報告詳細分析了政治發展和總統大選將如何影響下一季度的市場趨勢和投資者策略。VT Markets 旨在透過這些洞察力，讓投資者掌握相關知識，以有效掌控預期的市場波動。本分析以目前的市場狀況和政治情勢為基礎，這些狀況和情勢可能會改變。所表達的預測和意見旨在提供特定時間的洞察力，並且是真誠地提供。任何金融市場預測都無法提供保證，鼓勵投資人在根據本報告作任何投資決策之前，自行進行研究或諮詢財務顧問。[1] https://kamalaharris.com/[2] https://www.donaldjtrump.com/