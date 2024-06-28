炎炎夏日，屈臣氏秉承「飲出真我，飲出健康」的理念為Watson’s Soda蘇打水加入新活力，以三款天然的真正果汁作基底帶來益生蘇打（菠蘿味）、粉紅檸檬味蘇打、血橙味蘇打。除了加入3.5倍氣泡為大家帶來夠氣夠爽的口感，三款蘇打水均為低糖低卡的配方，給您無負擔的暢快感！配方升級加入益生元及後生元，採用植物乳植桿菌並添加100億個小分子乳酸菌，透過日本專利技術，有助維持腸道健康，每支更可滿足成人每日所需約25%的膳食纖維。三款獨特果味以升級健康配方超夠氣登場！各大超市、便利店、士多辦館及網購平台陸續有售。
詳情：https://www.facebook.com/WatsonsWater
日報
Watson’s Soda系列 3款全新蘇打水 加入3.5倍氣泡
炎炎夏日，屈臣氏秉承「飲出真我，飲出健康」的理念為Watson’s Soda蘇打水加入新活力，以三款天然的真正果汁作基底帶來益生蘇打（菠蘿味）、粉紅檸檬味蘇打、血橙味蘇打。除了加入3.5倍氣泡為大家帶來夠氣夠爽的口感，三款蘇打水均為低糖低卡的配方，給您無負擔的暢快感！配方升級加入益生元及後生元，採用植物乳植桿菌並添加100億個小分子乳酸菌，透過日本專利技術，有助維持腸道健康，每支更可滿足成人每日所需約25%的膳食纖維。三款獨特果味以升級健康配方超夠氣登場！各大超市、便利店、士多辦館及網購平台陸續有售。