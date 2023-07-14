Watsons Water 「愛自己。要識鹼」生活 全新屈臣氏離子水 零負擔補充電解質

屈臣氏自推出 鹼性水9.0 以來，為繁忙都市人注入健康能量，掀起「識鹼」人生。為延續健康生活，屈臣氏於今年6月推出全新離子水，當中加入多種離子成份，特別適合熱愛運動人士飲用，可協助體內電解質恢復平衡，幫助身體恢復活力。同時，屈臣氏離子水亦有助排毒，將身體有害物質及毒素排出體外；其配方更是零糖﹑零卡，讓你無零負擔飲用之餘更令運動效果事半功倍，同時能為生活充電，迎接多采多姿的夏天。

屈臣氏鹼性水9.0能幫助身體增加鹼性水層，平衡電解質，助你維持身體水份。同時，它有助中和酸性，促進腸胃健康，配上均衡飲食，使你身體處於最佳狀態。於7月18日前，《分分有禮．滴滴賞》獎賞計劃之會員購買屈臣氏 離子水及鹼性水9.0，除了可以參與「分分有禮 ‧ 滴滴賞」儲分換獎賞計劃外，更有機會親身跟倪晨曦學瑜伽！只需在社交媒體Instagram或Facebook上分享有關飲用屈臣氏離子水或鹼性水9.0的健康充電時刻，即有機會參與由星級瑜伽導師倪晨曦 （Elva Ni）親自授課的瑜伽課乙堂！活動詳情: https://ww-fun.com/hk/details/2255

屈臣氏離子水及 鹼性水9.0於各大超市、便利店﹑HKTV Mall及士多Ztore有售。

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