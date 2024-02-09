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市場資訊
2024-02-09 08:30:00
日報

WeChat Pay HK與深圳電信及海岸城購物中心 派免費電話上網卡

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配合北上度假消費熱潮，WeChat Pay HK聯乘深圳電信及深圳海岸城購物中心，為WeChat Pay HK用戶獨家提供尊享免費深圳電話上網卡。即日起至2月29日，用戶只需憑回鄉證以及線上領取的WeChat Pay HK電子優惠券，即可於14:00–18:00 到訪海岸城一樓客戶服務台免費領取已內置￥100儲值額的深圳電話上網卡一張，現場有專人(2月9日至13日春節假期除外)協助登記並開通，完成實名登記後即可使用，該卡每月會從儲值額扣除￥29月費，每月提供20G通用流量及30G定向流量，內地通話低至0.1元/分鐘（不含國際及港澳台）。
網址：http://www.WeChat.com

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