WETEX 2024 擁有 21 個國際展團

阿聯酋杜拜2024年9月30日－第 26 屆水、能源、技術和環境展覽會（WETEX）將有來自不同國家的 21 個國際展團參展。WETEX 由迪拜電力和水務局（DEWA）(www.DEWA.gov.ae) 籌備，將於 2024 年 10 月 1 日至 3 日在迪拜世界貿易中心舉辦，有來自 65 個國家/地區的 2,800 多家公司參加。





「我們為 WETEX 的全球地位不斷增長感到自豪。它已成為全球私人和公共組織每年必須參加的活動，以接觸更廣泛的投資者和新市場網路、建立貿易關係、簽署交易、推廣他們的業務並交流最新的技術和創新。他們加入我們是為了站在可持續發展的最前沿。」DEWA的董事總經理兼首席執行官、WETEX的創始人兼主席HE Saeed Mohammed Al Tayer說。



「WAPTAG – WETEX 協會一年比一年更強大，就像阿聯酋和印度之間的關係一樣。與去年相比，WAPTAG 會員的參與度增加了近 50%，並希望未來幾年能有更多的參與。加入WETEX的WAPTAG印度館的公司是印度最好的製造商之一，並將展示所有飲用水、廢水和污水處理解決方案的尖端技術和解決方案。」古吉拉特水淨化和處理協會（WAPTAG）副主席Rishabh Sanghvi說。



「我們很高興在我們的比利時展館接待來自瓦隆地區的 6 家傑出公司。憑藉如此廣泛的能力，如水處理、處理器、IT和綠色氫能，我們可以確保我們的專業知識將有助於應對氣候變化及其影響的努力。」AWEX，Wallonia出口與投資局的經濟顧問Edith Mayeux說。



「我很自豪地宣佈義大利再次參加 WETEX 2024。WETEX 2024 義大利館由義大利貿易署組織，有如此多的義大利公司參加，體現了義大利對推動可持續創新和促進綠色經濟的奉獻精神。」義大利駐阿聯酋貿易專員兼 ITA 迪拜辦事處主任 Valerio Soldani 說。



「我們非常感謝 DEWA 為白俄羅斯共和國外交部國家行銷中心提供在 WETEX 組織白俄羅斯館的機會，作為領先的國家對外貿易促進機構。對於我們的公司來說，這是一個展示其最新技術和高效解決方案的絕佳機會，展示了我們國家在促進合作方面的巨大潛力。我們相信，這次第一次參與將成為未來大型項目的起點。」白俄羅斯外交部國家行銷中心主任 Mikalai Barysevich 說。



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